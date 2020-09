La balade de Carine : A l’école, comme autrefois

Retourner à l’école pour le plaisir et surtout pour découvrir ce qu’était l’enseignement, dans les années 30. A l’Ecole d’Autrefois de l’Espace Arthur Masson de Treignes, le retour dans le passé est assuré. Tout part d’un calendrier de 1932, année de référence dans le musée. Les objets nous semblent désuets et le décor sent bon les vieilles armoires de nos grands-mères. Les initiateurs ont voulu recréer une ambiance proche de celle que connaissaient les enfants qui fréquentaient l’école du village.

La visite est une leçon sur les objets de classe jadis indispensables aux écoliers et à leurs professeurs. A commencer par les ardoises et les cartouches, ancêtres des cahiers et stylos aujourd’hui par les tablettes et ordinateurs. Sans les avoir utilisés, les porte-plume nous évoquent une calligraphie rétro aux formes singulières presque irréprochables qu’on aimerait pouvoir reproduire.

On y voit aussi des cahiers, des livres, des bancs ... Certains objets viennent du Fourneau Saint-Michel, un domaine provincial près de Saint-Hubert en province de Luxembourg qui fait la part belle au quotidien d’antan.

D’autres ont été offerts par des particuliers qui, le vague à l’âme, avaient à cœur de pérenniser une tranche de leur enfance.

Gamelles, sabots, poêle, cartable en cuir que l’on gardait pendant toutes les primaires, l’encre que les instituteurs fabriquaient avec des myrtilles, du sureau ou de la poudre magique qu’ils se procuraient chez le droguiste … Ces objets ont une histoire racontée sous forme de visite apparentée à une véritable leçon d’autrefois.

En entrant en classe, les visiteurs incarnent un rôle dans un jeu plus vrai que nature où la discipline est drastique. Inutile de rechigner ou d’essayer d’échapper à l’autorité du maître, des animateurs passionnés, le code de conduite doit être strictement respecté tant pour le jeune public que pour les ainés. Même les professeurs qui accompagnent leurs élèves doivent se taire et obtempérer pendant la visite !

Jadis, la discipline très stricte reflétait le respect que l’on avait pour l’instituteur du village, le sage détenteur du savoir. Le silence était de rigueur. Tout qui ne le respectait pas s’exposait à de sévères punitions souvent doublées à la maison. Les professeurs pouvaient aussi sévir en dehors de l’école lorsqu’un de leurs élèves ne l’avait pas salué dans l’une des rues du village.

Aujourd’hui dépassées, surdimensionnées, les règles reflétaient une mentalité où la hiérarchie bénéficiait d’un respect sans limite.