La balade de Carine : A bord de l’Orient Express à Bruxelles

Un billet de train familial et international pour 4 personnes à moins de 50 €, avec un brin d’imagination de rêverie, à Train World, c’est possible !

Les enfants grimpent à bord des voitures, les adultes observent et photographient, les anciens se souviennent et les plus jeunes découvrent l’histoire des trains, les métiers du rail, l’organisation et le fonctionnement des chemins de fer.

Le musée est installé dans de nouveaux hangars de 8000 m² dans un décor lumineux et sonore nouvelle génération.

Du train de la mer au tortillard de montagne en passant par les couchettes, les banquettes de bois et la fougue des TGV, Train World, le musée du train de Bruxelles, nous fait voyager. L’histoire commence le 5 mai 1835 lorsque les premiers wagons circulent en Belgique entre Bruxelles et Malines.

Le 27 juin 1936, la loi des congés payés octroie six jours de congé aux ouvriers. La SNCB adapte son offre avec des formules démocratiques et en créant la " carte des vacances populaires " qui permet de voyager en train et en bus à prix réduit.

Collections permanentes et expositions empreintes de " belgitude " nous font voyager dans l’espace et dans le temps.

A bord de l’Orient Express

Jusqu'au 17 avril 2022, le mythique Orient Express y est à l'honneur : deux voitures entièrement restaurées comme lors de leur inauguration en 1927 et 1929 sont accessibles aux visiteurs. Du velours du wagon-restaurant aux marqueteries de la voiture salon, le luxe de la fin des années 20 s'affiche sans aucune retenue. Certains rêvent, d’autres immortalisent ces instants magiques et singuliers en de multiples clichés souvenirs.

L'exposition peu fréquente et fruit de négociations de plus d'une dizaine d'années a vu le jour grâce au partenariat avec le fond de dotation orient-express et la SNCF dont certaines voitures ont été restaurées dans l'esprit d'époque art déco.

L'histoire extraordinaire de ce fabuleux train débute en Belgique, lorsque George Nagaelmackers imagine un train de luxe pour voyager de l'Europe à l’Asie.

Acheminer les deux voitures ancêtres de France jusqu’au musée dans le centre de la capitale belge ne fut pas une mince affaire. Le pan de l’Orient Express est tout naturellement arrivé par le rail après un voyage pathétique entre la France et Bruxelles.

Quelques pièces des collections permanentes ont été déplacées afin d'offrir aux 2 voitures la place qu'elles méritent dans le musée. D'autres pièces sont exposées ça et là dans l'ancienne gare et au cœur de l'exposition permanente.