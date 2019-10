L’Hippodrome de Wallonie accueille ce dimanche un des plus gros événements de l’année avec 2... 9 courses au trot Départ de la 1ère à 14h50 Finale du tour européen des trotteurs français Finale du grand prix des géniteurs Cheval du jour : 404 MALIKA VRIJTHOUT Outsider du jour : 307 CLIF DU POMMEREUX 1ère course 1750 mètres pour la COUPE DES 2 ANS. HEADQUARTERS, NEMO D’OR ST et HELLA D’OSTENDE semblent encore un peu limités au chrono pour s’illustrer dans cette épreuve plutôt relevée. NELIO VRIJTHOUT s’est qualifié de très brillante manière. HANNIBAL CARNOIS a le droit de se placer d’emblée. NIKITA HOLLANDIA et NYX HILLPERON devraient bien courir. NEW EXPRESS a débuté victorieusement et NICKY PRIDE semble déjà sérieux. Pronos : 7-2-6-3-5 2ème course Des 6 ans et plus au départ de ce sprint. FORLAN fera ce qu’il peut comme d’habitude. EDGAR FLEVO vient de jouer de malchance, il est actuellement au top. DUFFY DRYME part cette fois du premier rang derrière l’autostart. JACKPOT VRIJTHOUT, PROUD OF MY FACE et JOINTNESS SIDNEY sont irréprochables. COOPER PERON et BEAUTIFUL LADY viseront plutôt une place. Pronos : 4-2-5-7-1 3ème course Rien n’est encore fait au niveau des différents classements (chevaux-entraineurs-drivers) avant cette finale du TOUR EUROPEEN DU TROTTEUR FRANÇAIS. ERIDAN, BON COPAIN, BILLIE DE MONTFORT et DISCOVRY DRY ont tous les 4 remportés une étape. BLUES D’OURVILLE est le 2ème de l’étape de San Pardo tandis que ULTIMATE DU RIB terminait 4ème (en partant du numéro 14) à près de 100/1. BALANDO a fini 3ème de l’étape de Gelsenkirchen (corde à droite) à distance de DISCOVRY DRY (qui reste ferré aujourd’hui) et BILLIE DE MONTFORT. Cette dernière possède seulement un point d’avance au classement général sur ERIDAN qui a (tout comme BILLIE DE MONTFORT) participé à toutes les étapes. BON COPAIN a remporté l’étape d’Avenches et sera D4 contrairement à la dernière fois. CLIF DU POMMEREUX s’est placé 2ème lors de la première étape à Wolvega et en a fait de même à Avenches, il sera cette fois drivé par G. Loix. UNERO MONTAVAL connaît désormais bien les courses en Belgique mais a du mal à en gagner une. CICERO NOA a terminé 6ème du GP de Wallonie (remporté par Bold Eagle) cet été. CYRIEL D’ATOM sera drivé par ‘maître’ Jos. Troisième de cette course l’an dernier derrière le regretté AUBRION DU GERS, VALKO JENILAT (qui reste sur deux disqualifications) est capable ‘intrinsèquement’ (avec K. Depuydt au sulky) de jouer un premier rôle. UN CHER AMI sera le 3ème participant pour l’écurie ‘De Groote’. Bonne chance à tous et GO GO GO les belges avec Dries Devolder, l’écurie de Groote, Alfons Vanberghen, Gunther Loix, Sven Hoste, Nico D’Haenens, Jan Vanhoucke, Jos Verbeeck et Kristof Depuydt. Pronos : 7-6-5-8-3 4ème course La finale du GP DES GENITEURS. MISS MONEYPENNY ne loupe pas une arrivée. MIGHTY BRESCIA détient une bonne pointe de vitesse. MDE LA FUTAIE avait débuté par deux victoires. MALIKA VRIJTHOUT a terminé une seule fois troisième (6 victoires en 7 sorties) en refaisant le champs de course tout en ayant été malheureuse au départ. MATEO DE REVE et MYA DU CALVAIRE cherchent un succès. MAGIC DE MORGANE aura l’avantage de partir du premier rang. MAC POWER et MAVEN BOLETS ont couru trois fois de bonne manière. MY LOVE ZEN s’améliore. MAGIC VIVANT et MISTER VALENTINE plafonnent un peu au niveau de leur régularité. MYSE D’ERPION a besoin de rassurer. GRUMPHY STARWINNER, MIRA LOGEVELD et MISTER FEE tenteront de surprendre. Pronos : 4-2-5-1-6 5ème course FAITHFUL MAN et FORESTER DIESCHOOT sont les deux 4 ans de la course. DARIUS DU LOIR est efficace depuis un bon moment. DIANE D’IDEF déçoit quelque peu. EBBA LOTTA vient de bien figurer à trois reprises. CONCERTO manque de forme récente. DAISYMONEY RINGEAT reste capable de nous surprendre. ELVERA vient de s’imposer et sera D4. ALEXIS BLEU n’a pas vraiment confirmé sa victoire surprise. DIEGO D’HERMES n’est pas facile mais possède quelques moyens. DIVINE DE JANA a manqué la victoire de très peu la dernière fois. ESCOBAR ELJI aura une tâche compliquée. ELDONZO GREY est probablement en retard de gains. Pronos : 8-3-11-10-6 6ème course ICEMAN reste inconstant. KARADJA VRIJTHOUT est à racheter. JAMBORA est un gagneur. HECTOR TER BLEKTE est régulier. KEELY QUEEN ER est peut-être un peu moins bien actuellement. CRACK DE NEUVILLE a sa chance. ECLAT DU CALVAIRE est en bonne forme. JARRAH BOLETS partira en dehors. INDIEN DE FORESSE est D4. HIGHLIGHT est revenu en forme. HALINA MARPY et HERO STAR tenteront de surprendre. Pronos : 3-1-2-4-6 7ème course AS DE MUZE tente de se retrouver. VALDERIC est dans le même cas. XCEED G.T. peut mieux faire. SUNSHINE KRONOS et VIVO PER LEI seront déferrés des 4 pieds. URIANO D’HAMELINE sera confié à T. Le Beller. HIGHNESS WORTHY est sans doute capable de l’emporter. DESIREE est le plus riche de l’épreuve. JACK LJ reste capable d’un exploit. Pronos : 7-6-4-5-1 8ème course ELECTROCHOC est de loin le moins argenté au départ de cette 8ème course. ANTHRAX DOPE n’aura pas une tâche facile. CRISTAL DES HAYES est revenu au mieux. ELENCIO reste sur deux disqualifications. BOGDEN court souvent mais à bon escient. CASANOVA DE RICO est courageux. ELINKINE reste sur deux succès au trot monté. Pronos : 4-3-5-6-1 9ème course On termine par une course double sulky sur invitations. Distance de 1750 mètres. BOSS DU MOTTAGE termine souvent en tête des battus. HOUBA DE CRESSY disputera au moins les places. JIMMY M possède un record flatteur. HUNTER GREEN DH cherche une victoire. LETINA SUNSHINE vient de s’élancer au galop. ICAR DE LOOK sera le favori logique. FLINTSTONE BOKO se place souvent lorsqu’il évite la faute. HARLEY DU PRAIRIE reste sur un succès. JUNGLE est souvent l’auteur de bons canters. HIGHER SPEED DH peut enfin monter sur un podium qu’il mériterait. ECLAIR DU MARQUIS manque de vitesse actuellement. CRICKET BALL est un outsider aux petites places. Pronos : 6-2-4-7-10