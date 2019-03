Jean-Jacques Cloquet : la réussite d'un big boss humain

Le nouveau manager de l'année était l'invité de l'émission 'Viva week-end' ce matin. Du bonheur, du plaisir de (re)découvrir cet homme enthousiaste, optimiste et respectueux des autres. Petit extrait : "Dans ma première carrière, de sportif ( ndlr il a joué au Sporting de Charleroi), j'ai appris une chose: moi je faisais mes études d'ingénieur, celui d'à côté n'avait pas de diplôme, mais on gagnait et on perdait tous ensemble. Et sous la douche, nous étions tous dans la même tenue... Et ça, ça m'a appris beaucoup. C'est vraiment l'essence même de ma façon de fonctionner: c'est de dire qu'on ne réussit qu'en équipe".

- - © Tous droits réservés Mais qui est Jean-Jacques Cloquet? Jean-Jacques Cloquet ingénieur civil de formation, a mené ses études à la Faculté polytechnique de Mons en parallèle d’une carrière professionnelle de football à La Louvière puis au Sporting de Charleroi. En 1984, il laisse ses crampons au vestiaire et entre chez Solvay. Il y restera presque vingt années et deviendra notamment Directeur européen de la promotion du PVC. En 2002, il remet un pied dans le monde du ballon rond en devenant, durant 4 ans, directeur général du Sporting de Charleroi. Il pousse alors enfin en 2008, la porte de l’aéroport de Charleroi d’abord comme Directeur du département non-aviation ensuite comme Administrateur Délégué.

Jean-Jacques Cloquet gère son aéroport en misant sur l’humain, sur la bonne intégration de ses employés et attache beaucoup d’importance à l’épanouissement personnel de chacun..

Sa gestion porte d’ailleurs ses fruits, le nombre de passagers ne cesse de croitre pour dépasser le seuil des 8 millions en 2018.

- - © Tous droits réservés A présent 'Cap' sur Pairi Daiza ! Elu " Meilleur Zoo d’Europe " (Diamond Theme Park Awards, mai 2018), Pairi Daiza a déjà accueilli 2 millions de visiteurs. Pairi Daiza ambitionne de devenir l’un des meilleurs Parcs du monde. Un objectif qui passera notamment par la création de nouveaux " territoires " (les prochains: " La Dernière Frontière " et " La Terre du Froid "), le développement d’un pôle hôtelier ( ouverture courant juin )et l’élargissement de la période d’ouverture au public (06 avril 2019 au 11 novembre 2019 et du 14 décembre 2019 au 05 janvier 2020 ) . Et c'est dans ce Jardin des Mondes que Jean-Jacques Cloquet a pris ses nouvelles fonctions. Il est devenu coadministrateur délégué aux côtés d'Eric Domb, fondateur de Pairi Daiza. Plus d'infos : www.pairidaiza.eu

- - © Tous droits réservés Tout comme cette émission, il se lève tôt et tout le temps pour relever ses défis : la présidence du ( spirou) Dôme à Charleroi, celle des Lacs de l'Eau d'Heure, le retour au BSCA (aéroport de Charleroi) en tant qu'administrateur et d'autres projets en matière de tourisme et de loisirs. Allez, entre nous, on lui décerne le titre d'Ambassadeur du Hainaut. Cela lui va bien, non ?