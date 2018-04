Invitez-vous dans les nids des faucons bruxellois

Bienvenue au sommet de la cathédrale des Saints Michel et Gudule, au cœur de Bruxelles ! Un couple de faucons pèlerins est venu s’installer naturellement au sommet de la tour nord de la cathédrale.

Ils avaient complètement disparus de Belgique et de la plupart des territoires d’Europe, conséquence notamment du braconnage, de la perturbation de ses habitats, mais aussi et surtout de l’utilisation de pesticides comme le DDT. Et puis, des hommes se sont mobilisés pour apporter des solutions à ces menaces et cela a marché ! Les faucons sont revenus ! En 2004, un couple de Faucons pèlerins s’est installé pour la première fois au sommet de la cathédrale des Saints Michel et Gudule, dans le cœur de Bruxelles. Depuis, ils sont 12 couples installés aux 4 coins de la cité d’un million d’habitants.

Suivez de minute en minute, nuit et jour, le cycle de nidification de trois familles de Faucons pèlerins installées à Bruxelles. De l’éclosion des fauconneaux à leur envol. Des caméras ont été disposées tout près des nids. Les images sont diffusées en streaming HD sur ce site. Le spectacle est 100% naturel. Il n’y a aucun trucage, les Pèlerins sont venus s’installer naturellement sur chaque site.

Découvrir les Faucons pèlerins sur internet c’est bien, mais venir les observer – en vrai – c’est encore mieux !

Du 4 avril au 25 mai, rejoignez les pieds de la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles. Le poste d’observation des faucons est installé rue du Bois sauvage, à gauche de la cathédrale lorsqu’on la regarde de face. Deux écrans diffusent nuit et jour les images du nid situé à 50 mètres de hauteur. Avec un peu de chance, vous pourrez même observer les parents faucons au télescope !