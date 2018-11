Idée sortie: Train World

Le musée national du train à la gare de Schaerbeek.

Voyagez à travers l'histoire des Chemins de fer belges et laissez-vous séduire par la richesse de notre monde ferroviaire. A Train World, vous contemplez de magnifiques locomotives à vapeur et une étonnante collection de pièces historiques.

Montez à bord d’une authentique voiture postale… Le 15 septembre 1840, la Belgique met en place un service de transport du courrier par chemin de fer entre Bruxelles et Anvers. C’est une première sur le continent européen ! Ceci marque la fin de la malle-poste tirée par des chevaux. Peu à peu, ce service s’étend à l’ensemble du pays.

A partir de 1852, la notion de bureau ambulant apparaît. Le personnel de la poste prend place dans les voitures postales et trie le courrier durant son transport. Ces voitures sont même équipées d’une boîte aux lettres. Découvrez la suite à bord du train postal !

Jusqu’au 31 janvier, vivez à Train World une chouette aventure combinant l’univers des très populaires trains LEGO à l’histoire et l’avenir des chemins de fer !

Jusqu’au 31 janvier, Train World déroule le tapis rouge pour tous les amateurs de train et fans de LEGO ! Vous irez de surprise en surprise !

Au programme : des maquettes LEGO uniques, une présentation de modèles réduits LEGO dans un décor ferroviaire. Vous trouverez à votre disposition des tables de jeu où vous vous amuserez avec des briques LEGO ! Cet atelier se déroule tous les mercredis, les week-ends et les congés scolaires. Participez à l’activité ludique conçue spécialement pour la famille, cette activité s’appelle " L'énigme LEGO à Train World.

Ne manquez pas de tenter votre chance au concours " LEGO à Train World ", chaque mois, il y a 50 boîtes LEGO à gagner. Avant de quitter Train World, pensez aussi à immortaliser votre visite dans le photomaton spécial " LEGO à Train World ".

Train World est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. En plus, vous profitez d’un tarif avantageux en achetant un ticket B-Excursion qui comprend le trajet en train et l’entrée à Train Word. Ouvert tous les jours de 10h à 17h, les derniers tickets d’entrée sont délivrés à 15h30. Fermé le jour de Noël et le jour de l’An.

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be