Idée sortie: Spa

Et son Musée de la ville d'eaux

Le Musée de la ville d’eaux est l’ancienne résidence de la reine Marie-Henriette et épouse de Léopold II. Au rez-de-chaussée, ce sont des documents authentiques, des objets rares et des vidéos qui vous racontent toute l’histoire de Spa, célèbre cité thermale.

Les jolités de Spa accompagnent cette nouvelle scénographie. Les jolités de Spa sont tous les objets en bois de Spa, décorés de différentes manières. Ils ont été fabriqués, pour la plupart, dans les manufactures de la ville depuis plus de 4 siècles. C’est un artisanat d’art typiquement spadois. Vous pourrez admirer des brosses à habits, des éventails, des boîtes à bijoux, des boîtes à couture ou des boîtes à gants, des boîtes à thé, des coffrets pour cartes à jouer, des écritoires,…

Tandis que dans les anciennes écuries de la reine Marie-Henriette, se tient une exposition des activités équestres de Spa, avec des attelages, une maréchalerie, etc

Alors, visiter le Musée avec un guide, c’est mieux bien sûr ! C’est pourquoi le Musée de la Ville d’Eaux à Spa vous propose une visite guidée gratuite de l’expo temporaire " Guerre & Paix. Spa et l’Europe 1914-1920 ". L’année 2018 touche doucement à sa fin et cette magnifique exposition, qui retrace cette période sombre de la Grande Guerre, à Spa, ne sera bientôt plus visible. Venez la découvrir le samedi 20 octobre à 15h, le guide vous emmènera au cœur de l’Histoire, dans une ambiance très conviviale…

Mais avant cela, le samedi 13 octobre, c’est samedi prochain, vous pourrez visiter le Musée en soirée ! Le Musée by night, c’est tout à fait exceptionnel, ce sera à 20h et à 20h30 ! L’accueil de cette soirée, entièrement gratuite, familiale et très conviviale, aura lieu au Centre Jeunes, rue Hanster 4-6 à Spa.

Le bon plan lorsque vous êtes à Spa, est de combiner les Musées de la Ville d’eaux et le sympathique Musée de la Lessive ! Ne quittez pas Spa sans aller remplir un gobelet d’eau de Spa, bien entendu, au Pouhon Pierre le Grand qui se situe au centre-ville. Le Pouhon Pierre le Grand abrite la source la plus abondante. Elle débite en moyenne 21.000 litres par jour. Naturellement gazeuse, cette eau est chargée en sels minéraux et riche en fer. L’édifice Pouhon Pierre le Grand a été construit en 1880 par Victor Besme, il a été entièrement restauré par l’architecte Léo Haesbroeck en 2012.

