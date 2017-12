Idée sortie : les Grottes de Remouchamps

Un joyaux de la province de Liège

Un décor à la fois féerique et mystérieux tout à fait approprié en ce jour de Noël !

Les Grottes de Remouchamps sont visitées depuis 1828, elles vous réservent la plus longue navigation souterraine !

Les Grottes de Remouchamps vous accueillent tous les jours pendant les vacances d’hiver même en ce jour de Noël. Vivez une expérience mémorable au cœur de la terre, et plus exactement dans les entrailles de la terre ! Vous allez découvrir des trésors naturels faits de stalagmites et de stalactites qui ont été sculptés au fil des siècles par la nature elle-même ! La visite est guidée, vous profitez donc du spectacle naturel en ayant des explications précises et détaillées sur la formation des concrétions et du phénomène karstique.

La première partie de la visite est une balade à pied d'1 kilomètre à travers un décor fascinant et mystérieux, comme la salle habitée, il y a 8000 ans, par les chasseurs du Paléolithique, ou encore la grande Draperie ou la Cathédrale, et même la Salle de la Vierge. Cette salle est ainsi nommée en raison de la ressemblance d'une stalagmite avec la Vierge Marie portant l'enfant Jésus. (tout à fait de circonstance !). La promenade se poursuit et vous enjambez une grande arche naturelle, appelée le Pont des Titans, pour atteindre le Rubicon qui n’est autre que la rivière souterraine des Grottes de Remouchamps !

C’est alors que débute la seconde partie de la visite qui se déroule en barque sur les méandres du Rubicon, vous prendrez part ainsi la plus longue navigation souterraine du monde ! C’est le moment, c’est l’instant de contempler ce merveilleux décor coloré et vivant qui défile sous vos yeux de chaque côté de la rive.

La visite dure environ 1h15. Les Grottes sont ouvertes à partir de 10h, aujourd’hui et tous les jours jusqu’au dimanche 7 janvier inclus. La fréquence des départs varie en fonction du nombre de visiteurs, il n’y a pas d’horaires fixes pour les départs, le guide constitue les groupes au fur et à mesure des arrivées.

