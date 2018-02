Idée sortie: le Parc animalier de Bouillon

Au cœur de la belle forêt ardennaise, dans ce parc zoologique agréé de Bouillon, vous côtoyez la faune de nos régions comme les cerfs, les chevreuils, les sangliers, mais aussi les animaux qui peuplent les autres pays et même les autres continents. Au parc animalier de Bouillon, les animaux vivent en semi-liberté sauf quelques dangereux carnivores. Vous rencontrerez des lynx, des loups, des takins, des zèbres, des rapaces, des bisons, des ours, des tigres, des babouins, des ouistitis, des antilopes, ou encore des lions blancs, un puma, un jaguar, un tapir. Au total, près d’une centaine d’espèces différentes et plus de 500 animaux ! Pour cet été, une nouvelle venue est annoncée, c’est : la girafe qui rejoindra le Parc animalier de Bouillon !

Lors de la balade de 2 km à pied, en pleine nature dans la vallée de la Semois, vous pourrez observer les animaux de près et consulter les panneaux didactiques placés tout le long du parcours pour vous familiariser avec les espèces moins connues. D’où viennent ces animaux, que mangent-ils, combien pèsent-ils, quelle est leur durée de vie,…

Après cette belle aventure qui ravira petits et grands, vous pourrez faire une pause gourmande à la brasserie-restaurant et visiter la boutique de souvenirs, tandis que vos enfants profiteront de la grande plaine de jeux aménagée sur un terrain vallonné devant la brasserie.

Le Parc dispose également d’un vaste parking.

Il est ouvert tous les jours à partir de 9h30, dernières entrées à 16h.

Il faut compter environ 2 heures de visite.

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be