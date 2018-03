Idée sortie: le musée du chocolat

à la Chocolaterie Darcis à Verviers

Jean-Pierre Darcis, le célèbre chocolatier liégeois, originaire du Pays de Herve, vous propose un voyage inoubliable au cœur du chocolat !

Voyagez aux origines du chocolat en vous faufilant à travers les couloirs de notre temple Maya, embarquez ensuite à bord de la Caravelle de Cortez et traversez les océans vers l’Europe. Au fil de la visite, vous arriverez en pleine époque de la Révolution Française dans un salon bourgeois pour enfin vous plonger dans l’ambiance des premières boutiques de chocolat du début du 20ème siècle.

A l’étage, ne manquez pas la suite du parcours, retraçant les gestes du chocolatier, les bienfaits du chocolat et bien d’autres surprises ...

Vous terminerez votre voyage le long des ateliers du célèbre chocolatier liégeois Darcis et vous observerez les artisans en plein travail.

La fabrication du chocolat n’aura plus aucun secret pour vous !

L'audio-guide qui vous sera fourni à votre arrivée au Musée, vous permettra de vous plonger dans l'histoire du chocolat et de vous imprégner de l'ambiance au travers des décors d'époque et mises en scène. Au fil de la visite, prenez plaisir à déguster des chocolats aux différents caractères.

Émerveillement et gourmandise au rendez-vous de ce parcours au Musée du Chocolat à Verviers, chez Jean-Pierre Darcis, Ambassadeur du Chocolat Belge et pionner du Macaron en Belgique est, à l’image de ses divines créations, subtil, généreux, gourmand et passionné!

Il est ouvert tous les jours de 9h à 18h du lundi au samedi et le dimanche après-midi de 13h à 18h.

