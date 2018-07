Idée sortie : le musée de la Vie wallonne

Le musée vous ouvre ses portes dans un ensemble architectural exceptionnel, un couvent des Frères mineurs datant du 17e siècle. La Vie en Wallonie vous est expliquée à travers une grande diversité de thèmes et une belle variété d’objets. Des regards inédits sur la Wallonie qui éveillent les sens, raniment son histoire et invitent à partager son légendaire esprit de fête.

L’exposition permanente sur la vie en Wallonie, du 19e siècle à nos jours, vous est dévoilée à travers un parcours divisé en: Wallonie, (R)évolutions techniques, Vivre ensemble, Jour après Jour et Vie de l’esprit. Une scénographie de pointe met en scène les objets et les documents d’archives en mêlant éléments anciens et contemporains.

L'espace des expositions temporaires du second étage du Musée est principalement réservé aux projets originaux.

Le musée de la Vie wallonne c’est aussi un centre de documentation riche, une boutique et un Espace Saveurs, où vous dégustez de délicieuses spécialités.

