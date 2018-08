Idée sortie: le Château Fort de Bouillon

A votre arrivée à Bouillon, vous ne pouvez pas le manquez, il est magnifique ! Le Château de Godefroid de Bouillon se dresse fièrement sur trois pitons rocheux surplombant la Semois.

Rendez-vous compte, le château fort de Bouillon est un des plus anciens vestiges de la féodalité en Belgique ! Ses origines remonteraient au VIIIe siècle ! Cette forteresse a été occupée militairement jusqu'en 1830, elle a connu, sous les guerres de Louis XIV, de grands travaux d'aménagements réalisés par le célèbre architecte Vauban.

Laissez-vous guider par le souvenir des chevaliers… Vous allez parcourir un dédale de couloirs et d’immenses salles voûtées, les souterrains et même une cave à fromage! Dans cette cave du Château est affiné l'œillet du château. Un fromage d'exception confectionné par la Bergerie d'Acremont, une ferme à brebis belges. En plus, ce fromage à pâte dure est réalisé selon une recette datant du Moyen Age.

Lors de la visite du Château, vous aurez droit, dans la grande cour d’honneur, à un spectacle de fauconnerie: le ballet des rapaces avec des hiboux et des chouettes, des aigles, des buses, des vautours et bien sûr des faucons. De plus ce samedi et ce dimanche, faites la fête avec des chevaliers, des troubadours et des créatures imaginaires. Au programme: campement médiéval, diverses animations en ville, cortège de troupes aussi bien médiévales que fantastiques, marché médiéval, concert, et en apothéose, un impressionnant feu d’artifice tiré depuis la Tour d’Autriche du Château.

Pendant toutes les vacances d’été, au Château Fort de Bouillon, vous pouvez faire la visite de nuit, avec un guide costumé comme au moyen âge! Jusque fin août, la visite nocturne au flambeau vous est proposée le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Attention, la visite nocturne débute à 22h, vous devez impérativement la réserver avant 19h. N’oubliez pas de prévoir une petite laine, qui vous sera utile, notamment pour traverser les souterrains.

Le Château Fort de Bouillon est ouvert toute l’année, il vous accueille tous les jours de 10h à 18h30 jusque fin août, même horaire le week-end en septembre, par contre en semaine, il fermera ses portes à 18h. Vous pouvez combiner votre visite du Château avec la visite de l'Archéoscope Godefroid de Bouillon et du Musée Ducal.

