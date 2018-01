Idée sortie : Autoworld à Bruxelles

Autoworld est situé dans les halls du Parc du Cinquantenaire, une des perles de notre patrimoine architectural au coeur de Bruxelles. Avec plus de 250 véhicules, Autoworld possède l’une des plus grandes collections de voitures en Europe et retrace ainsi l'histoire de l'automobile. La zone "Sport & Compétition" illustre les grandes étapes du sport automobile... Dans l’espace interactif " Michel Vaillant ", les voitures de compétition ont pris place dans une mise en scène originale et dynamique.

'American Dream Cars and Bikes' est sans doute une des expositions majeures à Bruxelles cet hiver. Dans l’Amérique de l’après-guerre, durant ces Golden ’50 et ’60 où tout semblait possible, la société américaine s’est métamorphosée grâce au développement fulgurant de l’industrie automobile et, parallèlement au développement de son réseau routier. A cette époque, la vie s’organise de plus en plus autour de la route et des voitures, on a d’ailleurs vu naître un nouvel art de vivre avec les 'drive in' tant en restauration rapide qu’en cinéma. C’est cette atmosphère unique que traduit l’exposition 'American Dream Cars'. Pensez aux films tels que Grease ou American Graffitti… et imaginez…En débouchant sur la mezzanine du musée, vous êtes d’emblée transportés dans l’ambiance nocturne d’un 'drive in diner ' vers lequel affluent de nombreuses voitures et des Harley Davidson de cette époque magique. Plus loin, d’autres icônes de l’industrie automobile américaine sont stationnées devant l’écran géant d’un 'drive in movie' qui projette des extraits de quelques-uns des très nombreux films américains dont la star est… bien entendu: l’automobile.



Le décor ne serait pas complet sans la légendaire skyline qui, dans le lointain, voit scintiller les lumières des grandes villes. Dans le fond opposé à l’écran du 'drive in movie', un alignement de voitures qui semblent surgir d’une longue ligne droite… Serait-ce la Route 66 ou celle qui traverse le désert de l’Arizona?

Cette expo " American Dream Cars and Bikes " se tient depuis le 15 décembre et se poursuit jusqu’au 28 janvier… à Autoworld, tous les jours sans exception, et donc même en ce 1er jour de l’an !

