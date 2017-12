Hippodrome de Wallonie 31 décembre

Avant de tourner la page de 2017, une dernière réunion se prépare à l’Hippodrome de Wallonie et ce sont les trotteurs qui feront le spectacle dès 15h45 …

Et parmi les candidats présents, retenons IMMER BUTTERFLY car il vient de battre JOY RIDER H tout en pulvérisant son record et donc ce 1.12.1 est de bonne augure pour affronter IDEAL PONT VAUTIER et GOGOBOY qui lui vient de s’illustrer dans un bon lot. C’est la forme également pour INGE MATIC et EGO BOY qui laisseront peu de place aux outsiders GOLDY VIVANT et GIANT DE PRAIRIE. Et à propos d’outsider, c’est le 304 DIVIDOF NOA que Xavier Rouet nous propose de suivre. Il emmènera l’opposition principale à KYLOU DE FOSSES ou encore KOBE DU CAMARDE qui débute sur cette piste tout en partant au deuxième rang derrière l’autostart.

A 17h25, on annonce un feu d’artifice sur la piste.

Un nom d’épreuve très à propos pour JAMBORA qui est prêt à poursuivre sa série victorieuse. Il devra se défaire pour cela de CYLOO D’ERPION au départ au premier rang derrière l’autostart.

Venons-en au cheval du jour à suivre dans la 6ème. Coup de projecteurs sur ERGO FOR LIFE en grande forme actuellement. Pour preuve, sa victoire le 20 décembre dernier face à ELLA D’ELCHE, EBBA LOTTA et ETINCELLE DU MATCH. L’opposition viendra d’EDALINE DU PALMA en confiance après avoir battu EXTASE DARBY. A surveiller pour les places, ETOILE DE REVE et EMBLA TESS qui pourraient se révéler.

7 courses PREMIUM SVP

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be