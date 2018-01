Hippodrome de Wallonie 2 janvier

Au galop ou au trot, nous voilà reparti pour une nouvelle année …

Et ce 1er mardi de 2018 est … pour les trotteurs. Retenons en entrée de réunion DUR D’OREILLE qui a déjà battu de bien meilleurs concurrents que ceux rencontrés cet après-midi. Il devra tout de même se méfier de DREAM CROWN, grand finisseur la dernière fois à Graignes après une faute au départ. BARON D’AALTER vient de gagner mais affronte plus coriace tout à l’heure. Enfin citons Jos Verbeek dans l’ovale avec DANDY D’HERTALS

La classe est annoncée pour animer la 3ème …

Le mot est juste Carine, la classe pour GOSIP SIDNEY et VINOCHKA. On connait un peu moins GOOFY GREENWOOD ici comme outsider et pourtant on l’annonce comme possible successeur de RUSSEL NOVEMBER, c’est dire si on peut tabler sur ce 302. La bataille devra également être remportée contre BY VIVANT qui vient encore de surprendre.

Dans la deuxième partie de la réunion, place au cheval du jour annoncé dans la 6ème. Un 602 qui retrouve une meilleur distance et devrait donc s’imposer. Derrière, pourquoi pas CAPELLO VICI récent 2ème à Kuurne, ALADIN BLEU ou ADIGO en bonne tenue actuellement.

1ère course de l’année à Mons à 16h30

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be