Escapade historique et nature à Bruxelles ce week-end !

Le Musée du Transport Urbain Bruxellois, fondé en 1982, propose une vaste collection de véhicules ayant circulé dans les rues de la capitale depuis plus d’un siècle. Il est représentatif des évolutions de la mobilité depuis 1850, quand la ville commença sa mutation en une métropole moderne. L’histoire du dépôt de tram de Woluwe est intimement liée à celle de l’avenue de Tervueren, créée pour les besoins de l’Exposition universelle de 1897. Le site a été classé en tant que Monument Historique par la Région de Bruxelles-Capitale le 29 novembre 2001. Le fonctionnement original de l’association repose entièrement sur le bénévolat. Il me semble important de souligner que, même si la STIB est propriétaire des bâtiments et de la collection, ce sont des bénévoles passionnés (asbl) qui assurent l’animation et la gestion du musée. Ils entretiennent les véhicules historiques, veillent à leur restauration et les font circuler régulièrement. Que voir ? Une des plus riches collections au monde Avec ses anciens trams, autobus, taxis, véhicules de service et objets divers, nous plongeons véritablement dans le passé, depuis le temps où " Bruxelles brusselait " jusqu’à l’Expo 58 et aux prémices du métro ! On embarque ! Je vous conseille d’acheter le ticket combiné : visite du musée et excursion en véhicule historique ! Les week-ends, il est possible de monter à bord de l’un des tramways historiques, afin de revivre l’ambiance du début du 20è siècle en parcourant l’avenue de Tervueren et en circulant à travers la forêt de Soignes. Départ du Musée : six voyages par après-midi (durée : 1 heure A/R). Si vous préférez le bus, une ligne d’autobus anciens sillonne différents quartiers entre le Musée et le Schuman via le Cinquantenaire, le quartier européen, le quartier des squares…(durée : 30 minutes A/R) Important : uniquement ouvert les week-ends et la réservation pour le musée et billet combiné est obligatoire via ce lien

Si vous souhaitez un plus long parcours à travers Bruxelles : Chaque dimanche d’avril à septembre, ainsi qu’un dimanche par mois en dehors de cette période, le Musée du Transport Urbain Bruxellois fait circuler un tramway historique, pour effectuer une excursion au travers de nombreuses communes bruxelloises. Des guides bénévoles vous font découvrir la richesse du patrimoine architectural bruxellois. Attention : le circuit dure près de 4 heures et ne convient donc pas nécessairement aux jeunes enfants. Une pause de midi (50 minutes) est prévue sur la place devant la Gare de Schaerbeek. Plusieurs cafés-tavernes vous y sont accessibles.

Où se situe le musée ? Au croisement de l’avenue de Tervueren, du boulevard de la Woluwe et du boulevard du Souverain, à Woluwe-Saint-Pierre. Le parc de la Woluwe et la promenade verte sont à proximité immédiate. Le Musée est ouvert chaque week-end avec circulation de trams et bus historiques ! Pour les infos pratiques et les modalités de réservation (OBLIGATOIRE) : cliquez ici. Bon à savoir : - la cafétéria TRAM-O-BAR vous attend pour un rafraîchissement - le musée (mais pas les véhicules) est accessible aux personnes à mobilité réduite. ►Infos pratiques Envie de louer un tramway pour faire la fête ? C’est possible ! Les véhicules et les halls du Musée peuvent également être mis à votre disposition pour toutes sortes d’événements. Plus d’infos sur le site TRAMMUSEUM

2. Musée automobile AUTOWORLD

8 images Autoworld-Musée © Autoworld-Brussels Seb

Un des magnifiques Palais du Cinquantenaire a pu, en 1986, être transformé en une salle des trésors de l’Histoire automobile. Que voir ? Que découvrir ? Des calèches et de nombreux véhicules motorisés représentant des décennies d’évolution de la technique, du confort, de la sécurité et du souci croissant de l’environnement. Des premiers modèles quasi archéologiques aux voitures contemporaines. Diverses zones sont implantées dans le musée et nous emmènent dans des univers différents. Comme par exemple : Le Salon 1910 Une ambiance d’époque, réalisée sur base de photos et de reproductions, permet au visiteur de s’immerger dans les premiers Salons. Un showroom exposant châssis et voitures carrossées, de nombreux agrandissements photographiques, des vidéos d’époque et une trentaine de voitures comme celles vendues aux Salons du début du siècle dernier Belgium at Autoworld Mise en valeur de notre patrimoine automobile et des nombreux véhicules belges de la collection du musée. Cette espace rend aussi hommage au savoir-faire belge dans ce domaine, un savoir-faire qui naquit à la fin du 19ème siècle dans un des pays avant-gardistes de l’automobile. Zone USA Dans le fond du musée, et grâce aux décors récupérés de l’exposition American Dream Cars & Bikes, le visiteur est plongé dans l’atmosphère des années '50 à '70 avec les voitures de cette époque de la collection permanente du musée. Workshops Deux ateliers automobiles installés côte à côte. Un ancien atelier de réparation, qui est une reconstruction de l’atelier de Ghislain Mahy, et un atelier moderne avec un pont fonctionnel équipé de tout le matériel actuellement utilisé dans les garages contemporains. L’objectif de ce dernier est de pouvoir être utilisé lors d’un workshop public. Découvrez les autres zones Infos pratiques ICI Adresse : Parc du Cinquantenaire 11 1000 Bruxelles Site AUTOWORLD

Après les visites, on part s’oxygéner et se balader au parc Il y en a évidemment beaucoup plus à Bruxelles, mais je vous en propose trois. 1. La Parc de la Woluwe

© Tous droits réservés A quelques pas du Musée du tram, le Parc de Woluwe est un des plus grands parcs de l’agglomération bruxelloise. Ce parc est très beau et possède des paysages diversifiés : des pelouses, plans d'eau, des prairies humides et roseaux, de nombreux arbres et arbustes de toute beauté. On y dénombre 180 essences différentes. Les vallons et les collines lui confèrent l’aspect paysager des jardins anglais. Les oiseaux aquatiques migrateurs y font également fréquemment étape. Le parc de Woluwe doit aussi sa beauté à ses quatre étangs artificiels. Accessible pour personne à mobilité réduite Les étangs Mellaerts, formés à l’origine par les eaux des anciens marécages de la Woluwe, se trouvent de l'autre côté de la route.

2. Le parc du cinquantenaire Ce parc de style classique "à la française " est un superbe mélange de jardins, de monuments et de musées. Le tout, dominé par un arc de triomphe à trois arcades. Il est l’un des lieux emblématiques de Bruxelles, de style Beaux-arts. La droite du parc est consacrée à la vie sociale. La partie gauche est propice à la promenade et à la détente, avec ses bancs, arbres et verdure. Une quinzaine d’arbres du Cinquantenaire figurent sur la liste des arbres remarquables de la Région bruxelloise. Les accès au parc se trouvent avenue de la Joyeuse Entrée, avenue de Cortenbergh, avenue de la Renaissance, avenue de l’Yser, avenue des Gaulois, avenue des Nerviens et avenue d’Auderghem.

© Tous droits réservés Le parc du cinquantenaire est synonyme de patrimoine. Monuments : Le palais du Cinquantenaire et les arcades, La grande mosquée de Bruxelles, Le Pavillon des passions humaines et La Tour de Tournai Nombreuses sculptures, dont L’allégorie des 4 saisons ( 4 sculptures en pierre matérialisent sous la forme d’un nu féminin, les 4 saisons) Musées : Les Musées royaux d’Art et d’Histoire, Le Musée royal de l’Armée et de l’Histoire militaire, Autoworld et L’institut du Patrimoine artistique.

3. Le parc Josaphat...Mon coup de cœur !

8 images © Catherine PIZZOL

Il n’est ni à côté du Musée du Transport Urbain Bruxellois ni du musée Autoworld, mais rien n’est vraiment loin à Bruxelles ! Poumon vert de Schaerbeek, le parc Josaphat prend place au cœur de l’ancienne vallée du Roodenbeek. Régulièrement élu parc préféré des Bruxellois, ce parc est un lieu de détente, de récréation, de rencontres sociales et culturelles ! Ce site de 20 hectares est chargé d’histoire, de culture, vanté par les écrivains et les artistes et le refuge des botanistes et des ornithologues.

8 images © Tous droits réservés

Le parc Josaphat est divisé en 3 parties : - le parc historique au sud : une superbe zone avec des pelouses , trois étangs, une volière didactique, des arbres ornementaux, des parterres de fleurs, le pont rustique surplombant une petite cascade romantique, des rocailles. Le parc Josaphat, c’est aussi un véritable musée en plein air ! Au hasard des allées, on y découvre plusieurs effigies ou bustes d'écrivains. Parmi les très nombreuses autres sculptures, on peut trouver : L'élagueur et Eve et le serpent, Cendrillon et le Monument Edmond Galoppin, érigé à la mémoire du créateur du parc. -les grandes pelouses avec leurs quatre mâts, au centre - la zone de plaine de jeux au nord : bac à sable, piste de pétanque, terrain de skate-board, terrain multisports et parcours santé. Infos pratiques : Accessibilité : Les chemins de la boucle de fond de vallée qui passe par les étangs ont fait l’objet d’une rénovation tout spécialement étudiée pour les personnes à mobilité réduite et les malvoyants. Des panneaux d’accessibilité et en braille ont été placés dans ce contexte aux différentes entrées du parc. Adresse : Avenue Ambassadeur van Vollenhoven, 1030 Schaerbeek

A samedi prochain pour une autre idée escapade-découverte !