Escapade du côté de Colfontaine sur les traces de Vincent Van Gogh

En savoir plus sur la période où l’artiste a vécu dans le Borinage et sur ses lettres (écrites pour sa famille ou ses amis).

Il sera d’ailleurs, engagé dès février 1879 en tant qu’évangéliste pour une période d’essai de six mois….Période non renouvelée.

Cette petite commune de l’entité montoise, est un lieu de passage obligé pour tous les amateurs et spécialistes de l’œuvre de Van Gogh . Il y vécut d’août 1879 à octobre 1880. Le parcours débute dès l’entrée dans le jardin pour se poursuivre dans un pavillon réaménagé. Vous entrez dans une petite maison modernisée où l'on ressent l’esprit de son illustre habitant . Un dispositif audio conclut la visite en resituant historiquement l’œuvre et l’artiste dans le Borinage.

Le Terril de Marcasse abrite aujourd'hui une réserve naturelle . Au cours de la balade, on peut y retrouver des plantes rares pour la région comme la cotonnière naine, de nombreux oiseaux mammifères (chevreuil, renard,...), batraciens et insectes.

Les vestiges du site charbonnier de Marcasse se dressent près du Terril 18. C’est ici que Van Gogh descendit en 1879 à plus de 700 mètres de profondeur, pour partager durant quelques heures le labeur des mineurs . Ce charbonnage a mis fin à ses activités en 1954 après un ultime coup de grisou, fatal à 17 mineurs le 13 janvier 1953. Depuis 1993, les propriétaires du site œuvrent à réhabilitation des lieux pour y accueillir artistes et visiteurs .

Si vous souhaitez découvrir et vous rendre sur ces différents lieux autrement qu’avec votre voiture, des circuits à pied et à vélo sont proposés.

Promenades pédestres guidées et commentées à travers les lieux visités par Van Gogh

Filip Depuydt, ce passionné de Van Gogh, que je cite plus haut dans cet l'article, organise des promenades guidées sur les pas de l'artiste dans le Borinage. On emprunte les sentiers et ruelles de Petit-Wasmes, en passant par les lieux de vie et de travail de Vincent Van Gogh, lorsqu’il travaillait en tant qu’évangéliste au sein de la communauté protestante de l’entité entre janvier et juillet 1879. Des arrêts sont prévus à la Maison Van Gogh et au charbonnage de Marcasse où Vincent Van Gohg est descendu pendant 6 heures à 700 mètres au fond de la mine.

Pour organiser votre circuit contactez Filip au +32 487 685 859 ou par mail : filip.depuydt@netc.eu Consultez son blog