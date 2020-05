En savoir plus ce week-end : La tradition du muguet

Alain Jourdan des sites Jereussis.be et Curiofamily.net , vous en apprend plus sur le muguet.

d’ailleurs si en avril c'est ne te découvre pas d’un fil, en mai c 'est fait ce qu’il te plait.

Le mois de mai, on peut dire que le printemps est là avec toute sa force,

Ils accrochaient les premières fleurs sur les portes de la maison de leur fiancée pour leur montrer leur amour et aussi leur souhaiter à elle et à leur famille de bonnes récoltes.

Voir arriver les beaux jours cela voulait dire qu’on avait survécu et que l’on allait de nouveau avoir chaud, avoir des récoltes et de la nourriture.

La légende veut qu'en 1560, Charles IX et sa mère Catherine de Médicis visitent le Dauphiné où un chevalier offre au jeune roi un brin de muguet cueilli dans son jardin.

La première étant un triomphe, il conserve ce muguet qui devient son emblème et qui va relancer la coutume du muguet au 1er mai.

Le soir, lors de la première de son nouveau spectacle, il cherche un camélia car les hommes élégants en portent un au revers de leur redingote. Il n’en trouve pas et plutôt que de ne rien avoir il prend un brin de muguet qu’il accroche a sa redingote.

Cette tradition se perd jusqu'au 1er mai 1895, ce jour là le chansonnier Félix Mayol, une des grandes stars de l’époque arrive à Paris, à la gare Saint-Lazare, et une amie lui offre un bouquet de muguet.

De là on en a offert à tous ceux que l'on aimait.

A l’époque il y a encore un peu partout des bals du printemps et des bals du 1er mai.

A partir de là c'est une tradition bien encrée

Offrir du muguet était devenu une tradition définitivement ancrée au début du XXème siècle et petit à petit on va s’habituer à voir de petites échoppes fleurir au bord des rues et des routes.

C’est d’ailleurs au point de vue économique un des rares produits qui peut être vendu sans autorisation sur la voie publique sans risquer des ennuis.

Chez nous comme partout dans le monde, le premier mai sera fêté aussi pour commémorer les morts d’une manifestation qui avait eu lieu le 1er mai 1886 à Chicago.

Les manifestants après avoir arboré un triangle rouge symbole de la journée divisée en 3 huit : travail - sommeil – loisirs et une fleur d'églantine, on finit par la remplacer par le muguet. C'est depuis ce jour que la fête du travail et le muguet furent associés.