Découvrir Liège autrement !

Je vous emmène visiter quelques lieux que vous ne connaissez pas nécessairement…Sauf si vous êtes Liégeois évidemment !

Qui n’aime pas se rendre à Liège, cette ville accueillante et festive. Je ne vous propose pas la tournée des musées ni des meilleurs bars et restos de la Cité Ardente. C’est en extérieur et à pied que ça se passe cette semaine, avec quelques endroits sympas à découvrir ou redécouvrir.

Vous avez mis des chaussures confortables ? Vous êtes en forme ? On commence en prenant de la hauteur ! Coteaux de la Citadelle et la Montagne de Bueren Mon coup de cœur !

Coteaux de la Citadelle

8 images Les Coteaux de la Citadelle Liège © Kolorsprod PixelProd

Proche du centre historique, le site des Coteaux de la Citadelle offre des vues magnifiques de Liège et de la vallée de la Meuse. Il s’agit d’un mélange de nature et de patrimoine comprenant de nombreux monuments, des terrasses, des vestiges de l’enceinte du XIIIe siècle et bien entendu, la célèbre Montagne de Bueren. Dans ce véritable poumon vert surplombant la ville, vous avez le choix entre cinq promenades balisées qui passent dans les 8 sites des coteaux : Favechamps, le Péri, les terrasses de minimes, la Montagne de Bueren, le parc de la citadelle, le bois des Carmélite, le bois Fabry et le coteau de Vivegnis. La terrasse des Minimes s’étend sur 60 m² et offre l’une des plus belles vues. Un escalier descend en zigzaguant vers le parc Saint-Léonard. Pour votre infos : les terrasses sont ouvertes de 9 h à 17 h. Adresse : pour accéder aux Coteaux de la Citadelle : Rue du Palais, 4000 Liège

La Montagne de Bueren

8 images Montagne de Bueren © Tous droits réservés

Si vos jambes et votre coeur vous le permettent, je vous invite à gravir les 374 marches de la Montagne de Bueren. Construit en 1875, cet escalier relie le centre historique de Liège à la Citadelle avec son parc, tout en traversant les Coteaux. Jadis, il s’agissait d’un accès plus rapide pour la défense de la ville par la garnison en cas d'invasion. On y célèbre des événements comme "la Nocturne des Coteaux de la Citadelle" et "Bueren en fleur". Rassurez-vous, une rampe centrale est là pour vous aider ainsi que des paliers pour reprendre votre souffle ! Arrivé.e.s au Belvédère vous serez récompensé.e.s avec un magnifique panorama sur la ville. Adresse : Rue Montagne de Bueren (donne sur la Rue Hors Château).

Un petit coucou à Georges Simenon en redescendant

Georges Simenon © Tous droits réservés Ce grand écrivain belge, né à Liège, vous propose de vous asseoir sur son banc, 5 minutes avec lui. Situé à quelques pas de la Place Saint Lambert : rue de la Violette 8

C’est peut-être le moment de vous poser et de remplir votre estomac ! Dans le quartier, les restaurants et brasseries ne manquent pas. Laissez-vous tenter par le célèbre plat incontournable "Boulets sauce lapin" ou "Boulets à la liégeoise" accompagné de frites, bien entendu !

On rejoint à présent le bord de Meuse Le parc de la Boverie, le parc en bord de Meuse

8 images La Boverie © Jean-Pierre_Ers

Parc de la Boverie © Tous droits réservés Le parc de la Boverie est un des parcs les plus paisibles de la ville avec des étangs, des sculptures et de nombreuses fleurs. On y croise des lapins qui adorent ce parc ! La passerelle "La Belle Liégeoise" qui le relie au quartier des Guillemins vous attend également. Un conseil vraiment, allez-y en amoureux, en famille, entre amis ou seul.e...On ne s'en lasse jamais !

Une occasion pour visiter le Musée de la Boverie et y découvrir l’Expo Inside Magritte proposée du 5 novembre 2021 au 6 mars 2022.

Une balade en bord de Meuse L’ itinéraire l’Art Public au fil de l'eau et du Ravel est accessible et téléchargeable sur l'application Balades Liégeoises

Autre suggestion : un parcours Street Art !

8 images Street Art à Liège © Jean Pierre_Ers

Partez à la découverte des superbes fresques réalisées aux quatre coins de la ville. Deux itinéraires : Paliss'art dans le centre historique et en Outremeuse Point de départ : 13 Quai de la Goffe Paliss'art autour des Guillemins et de la Boverie Point de départ : 51 Rue Varin

© Thierry Lechanteur Pour d’autres idées de balades à Liège alliant nature et patrimoine, rendez-vous sur le site de Visitez Liège Comme par exemple, le cœur historique de Liège : Ce parcours propose les incontournables du patrimoine historique de la ville. De l'implantation gallo-romaine au centre économique actuel, vous traverserez les siècles en quelques minutes.

Il y a beaucoup d'autres choses à voir et à faire à Liège Un clic sur ce lien pour plus d'infos !

La Foire à Liège c’est encore jusqu’au 14 novembre ! Cette année, la Foire de Liège fête sa 161ème édition. Elle s’étend sur plus d'un kilomètre le long du boulevard d'Avroy. En dehors des attractions, le Lacquemant vous y attend ! C’est certain, vous craquerez pour cette fine gaufrette fourrée et nappée de sirop de sucre candi parfumé à la fleur d’oranger.

Le Festival International du Film de Comédie de Liège Du 5 au 9 novembre 2021. Un programme unique avec plus de 30 films, longs et courts-métrages, ainsi que des invités prestigieux. Le festival se déroule dans 9 lieux emblématiques de la ville de Liège comme le Palais des Princes-Evêques, l'Opéra Royal de Wallonie, le Forum, ou encore la Cité Miroir. Des conférences, des rencontres, deux soirées galas, des interventions et des ateliers compléteront cet événement, devenu un incontournable du 7e Art en Wallonie. Toutes les infos : https://www.fifcl.be/lieux/

A samedi prochain pour une autre idée escapade-découverte ! Rendez-vous également sur Visit Wallonia Viva Week-end, c'est tous les samedis et dimanches de 6h à 9h sur Vivacité, en compagnie de Sylvie Honoré qui vous propose ses bons plans pour passer un week-end actif !