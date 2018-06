Coup de coeur : le Château de Lavaux-Ste-Anne

Visitez cette forteresse de fond en comble, des caves au donjon !

Les enfants vont adorer, ils sont tous déguisés en costume d’époque pour la visite, et les grands reçoivent un quizz ! Les 32 pièces du Château sont toutes meublées et décorées, elles vous dévoilent la Vie des Seigneurs de Lavaux au 17ème siècle.

Vous le constaterez, la chasse occupait une grande place dans les activités des Seigneurs de Lavaux. L’histoire de la chasse, son folklore et la gestion du gibier vous sont expliqués, et une impressionnante collection d’animaux naturalisés illustre une grande variété de la faune en Famenne.

Une pièce du Château est aussi dédiée à la fauconnerie. Il faut savoir que la fauconnerie a été classée par l’UNESCO en 2010 en tant que Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.

Les caves du Château sont dédiées quant à elles, à la vie rurale en Famenne et au folklore avec toutes les fêtes et coutumes de la fin du 19ième.

En juillet et août, une visite guidée vous est proposée tous les dimanches à 15h, le guidage est inclus dans le prix d’entrée.

Autour du château, ne manquez pas la promenade des étangs à la découverte de la zone humide. Cette zone écologique comprend un étang, un marais et une prairie, elle recrée un écosystème typique à nos paysages de Famenne tels qu’ils étaient à la fin du 19ième et au début du 20ième siècle. C’est un coin de paradis pour les plantes, les insectes, les oiseaux qu’il faut préserver. Il y a également un verger conservatoire de 52 arbres à hautes tiges et des ruchers y sont installés.

La promenade des étangs autour du Château dure environ 20 minutes.

Notez déjà dans vos agendas les dates des 21 et 22 juillet !

Toute la journée de 10h à 18h, le château vous convie à un évènement de toute beauté et plein de poésie puisque des costumes de Venise envahissent le château et les jardins le week-end des 21 et 22 juillet.

