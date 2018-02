Coup de coeur : L'Archéoforum de Liège

L'Archéoforum de Liège est un vaste site archéologique exceptionnel situé sous la place Saint-Lambert, en plein centre-ville

Véritable "cœur historique" de la Cité Ardente, la place vous dévoile les traces d'un passé multimillénaire. L'Archéoforum vous propose une visite des vestiges découverts lors des différentes campagnes de fouilles effectuées sous la place, de 1907 à nos jours.

Un parcours insolite retrace l'histoire de la Cité dans une mise en scène moderne et didactique. Vous découvrirez, entre autres, des objets préhistoriques, une villa gallo-romaine et de nombreux vestiges provenant de la cathédrale Saint-Lambert, immense construction gothique démolie par les Liégeois à la fin de l'Ancien Régime. L'Archéoforum met à votre disposition des tablettes Ipad pour une visite interactive, de 30 minutes à 2 heures, suivant vos intérêts et envies.

Cette année encore, l'Archéoforum s'associe à l'action "Viens t'a "musées" de Marmaille&Co et propose aux enfants et à leurs parents des activités pendant les vacances de printemps. Nous vous proposons ainsi de participer au grand jeu "Sur la piste du trésor perdu de Notger" et de partir à la recherche de ce butin en résolvant des énigmes et en faisant appel aux facultés d'observation pour remonter la piste au trésor !

Quand ? Les 13, 14, 15 et 16 février 2018 de 14h à 16h30.

Combien ? 13€ par famille (max. 5 personnes dont max. 2 adultes).

Cette activité est conçue pour des enfants de 6 à 12 ans. Réservation indispensable au 04/250.93.70 ou infoarcheo@idpw.be

Une belle occasion de découvrir l’Archéoforum mais aussi les richesses de la cathédrale et de son Trésor !

Place Saint-Lambert - Liège, - l’Archéoforum.

Ouvert de 10h à 17h. Fermé le dimanche et lundi ainsi que les jours fériés.

Tél. : 04/250.93.70

www.archeoforumdeliege.be

