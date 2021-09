Ce week-end, on enfile les chaussures de marche et on part à la découverte de terrils !

Collines artificielles constituées, la plupart du temps, de sous-produits de l'exploitation minière, les terrils sont des milieux riches en biodiversité. Un mélange réussi d’histoire et de nature.

Avec l’arrêt de l’exploitation et du départ de l’Homme, la nature a repris ses droits et une riche biodiversité a colonisé ces milieux. Allons en explorer quelques-uns !

Combiner journée nature et patrimoine industriel

Bienvenu.e à La Maison des Terrils : centre d’accueil touristique, didactique, ludique et interactif, vous plonge dans l'histoire du site et présente les actuels occupants des terrils. La Maison des Terrils est implantée sur l’ancien site minier du Gosson situé à Saint-Nicolas près de Liège et est gérée par la Commune de Saint-Nicolas. Le site du Gosson fait environ 42 hectares et s’est mué en un vaste parc paysager qui cherche à mettre en valeur le passé minier résultant d’activités charbonnières.

5 images La Maison des Terrils © Raymond Delvaux

Terril du Gosson : De multiples milieux naturels s’y côtoient et tous les stades végétaux de colonisation des sites miniers sont représentés. Un parcours est proposé sur le terril où vous y découvrirez une faune et une flore très riches et très diversifiées, un espace clôturé où, en fonction de la saison, on peut voir des moutons qui sont des "tondeuses naturelles". Une petite réserve naturelle, gérée par Natagora est située au sommet du terril. Une promenade, que vos enfants apprécieront également, et durant laquelle vous observerez des plantes pionnières et rares, de nombreux oiseaux et papillons ainsi que le criquet à ailes bleues, seul criquet protégé de Wallonie et mascotte du pays des terrils. Les inventaires effectués par Natagora ont mis à jour plus de 500 espèces de plantes, environ 90 espèces d’oiseaux, plus de 40 espèces de papillons ou encore près de 20 espèces de coccinelles. Différentes balades balisées sont possibles. Le terril est donc un mélange réussi d’histoire et de nature, au cœur de la région liégeoise.

Avant l’exploration du terril, poussez la porte du Centre d'interprétation.

5 images Centre d'interprétation Maison des Terrils © Greg Abate - In pictures

La Maison des Terrils vous accueille dans l'ancien lavoir du terril du Gosson, qui servait jadis de salle de douche et de salle des pendus (l’endroit où les mineurs suspendaient leurs vêtements avant de descendre à la mine). Il est l'unique survivant des destructions qui ont suivi la fermeture de ces charbonnages fin des années '60. Aujourd’hui, cet endroit abrite une exposition permanente d’objets d’époque et accueille des expositions temporaires. Mais aussi : En plus de son jardin des sens et son rucher, le site propose également un espace barbecue et pique-nique, une plaine de jeux, une cafétéria et une petite boutique avec des produits locaux. Sous réservation et pour les groupes, diverses animations sont prises en charge par un guide nature qui vous accompagne à la découverte du site durant environ 2h. Tout au long de l’année, divers événements sont proposés : balades de saison, stages pour enfants, des we en musique, concert nature, des expositions,... Adresse : Terril du Gosson - Rue Chantraine - 4420 Saint-Nicolas infos : lamaisondesterrils@gmail.com

Les terrils peuvent être aussi un lieu propice pour la plantation de vignobles

Les terrils et les vignes, bonne association ? Il semble que oui pour diverses raisons : un terrain schisteux et donc, bien drainé, une terre sombre due au reste de charbon, accumule de la chaleur, fertilité du terrain grâce à l’accumulation d’humus. Ensuite, le terril étant en forme conique est bien exposé. Dans le Hainaut, des vignobles ont choisi de s'installer sur des anciens sites miniers :

Le Vignoble du Martinet

5 images Le Vignoble du Martinet © Vignoble du Martinet

Le vignoble se situe sur un terrain agricole au pied du terril du Martinet. Il s’agit d’un vignoble didactique sans aucun caractère commercial. La petite équipe de bénévoles se retrouve sur le site tous les samedis matin pour y travailler…vous êtes les bienvenus si vous souhaitez retrousser vos manches et les aider ! http://vignobledumartinet.be Des visites y sont organisées mais elles sont suspendues momentanément suite à la crise sanitaire. Elles devraient reprendre printemps 2022. En revanche, vous pouvez vous balader sur le sentier qui mène au sommet du grand terril avec vue sur la vallée de la Sambre. Et bien entendu, en profiter pour visiter le site du Martinet, site emblématique à Charleroi,. Ce site est traversé par le sentier de Grande Randonnée GR412 "Sentier des terrils", La Boucle Noire qui parcourt les bassins miniers wallons de Bernissart à Blegny-Mine et relie les grands sites du patrimoine minier de Wallonie. https://cheminsdesterrils.be/parcours/les-terrils-du-martinet/ Site du Martinet : rue de Roux à Monceau-sur-Sambre

Cepterra, Vignoble d’Herlaimont

Cepterra, Vignoble d’Herlaimont © Cepterra, Vignoble d’Herlaimont Ici les vignes sont plantées sur le terril n°7 des charbonnages de Mariemont-Bascoup à Chapelle-lez-Herlaimont. Un verger et un étang sont situés en bas du terril, le tout, au milieu d’un superbe domaine boisé. Visites, dégustations et balade sur le terril sur demande : arnolddelooz@gmail.com Rue de Pieton 173 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont

Autres idées balades sur des terrils dans la région de Charleroi :

Les terrils du Bois du Cazier : Le site est lové dans un écrin de verdure constitué de 25 ha et réparti autour de trois terrils. Le premier est le plus ancien, est plat avec un accès facile. Le deuxième, est accessible par la drève de la Mémoire plantée de 12 essences d’arbres provenant des pays d’origine des victimes de la tragédie du 8 août 1956. Le troisième terril est le plus haut, on emprunte une passerelle aérienne en bois et métal. Au sommet, à près de 250 mètres d’altitude, une vue 360° sur toute la région s’offre à vous. https://www.leboisducazier.be/nature-terrils/ Si vous n’avez pas encore visité le site du Bois du Cazier, c’est l’occasion ! Boucle noire est une boucle de 22km, additionnelle au GR412, qui passe par les châteaux de Marchienne et Monceau, le site et les terrils du Martinet et la chaine des terrils de Dampremy-La Docherie. Le parcours comprend l'ascension de quatre terrils. Point de départ : Quai de la Gare du Sud 6000 Charleroi Promenade du terril Saint-Charles : petit circuit qui grimpe en douceur vers le sommet où vous attend une vue imprenable sur la chaîne des terrils et les usines sidérurgiques de Marchienne-au-Pont Point de départ : Rue du Chemin de Fer 39, 6030 Charleroi

Pour vos idées escapade-découvertes, rendez-vous sur Visit Wallonia Viva Week-end, c'est tous les samedis et dimanches de 6h à 9h sur Vivacité, en compagnie de Sylvie Honoré qui vous propose ses bons plans pour passer un week-end actif !