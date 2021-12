Ce week-end, direction la Cité aux Cinq Clochers !

Je vous propose de vous balader à Tournai, une des plus anciennes villes de Belgique !

Tournai, la Cité aux Cinq Clochers (nom hérité des cinq tours de sa Cathédrale), garde de nombreuses traces de son passé historique multimillénaire à travers son architecture préservée. On peut y retrouver par exemple, des statuettes un peu partout dans la ville et qui jalonnent le parcours de la Grande Procession.

La Grand-Place...Incontournable ! Cette place magnifique doit sa forme triangulaire au tracé des voies romaines. Vous pouvez y admirer des façades typiques de la Renaissance, dont la Halle aux Draps. Et bien évidemment la Cathédrale Notre-Dame et le Beffroi : héritages de l’époque médiévale classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et font partie du patrimoine majeur de Wallonie. Vous y trouvez également des restaurants et brasseries, ainsi que quelques commerces.

La Cathédrale Notre-Dame

© Tous droits réservés Seul édifice religieux de Belgique qui ait été construit comme Cathédrale. Il s’agit d’un chef-d'œuvre qui allie des styles roman et gothique. N’hésitez pas à la visiter pour y admirer son chœur gothique de 58 mètres de long et sa magnifique rosace.

Le Beffroi

© Tous droits réservés Haut de 72 m, ce Beffroi est le plus ancien du pays et a été rénové en 2004. Son carillon se compose de 55 cloches. Il est l'un des seuls lieux en Belgique où le visiteur peut assister au concert du carillonneur.

Musée des Beaux-Arts Dans les rues de la ville se dressent de nombreux bâtiments de style Art nouveau comme le Musée des Beaux-Arts dessiné par Victor Horta. Il possède une belle façade en pierre calcaire de Tournai. Les salles d’expositions s’articulent autour d’un grand hall consacré à la sculpture et sont surmontées de coupoles en verre conférant une lumière naturelle aux œuvres. Reconnu comme patrimoine exceptionnel de Wallonie, ce musée vous propose de découvrir des tableaux de grands artistes du Moyen-Age à nos jours. Adresse : Musée des Beaux-Arts, rue de l'Enclos Saint-Martin, 3 Plus d'infos

Le Centre de la Marionnette Installé au cœur de la Ville de Tournai, le Centre de la Marionnette est un lieu ressource pour les arts de la marionnette. Il a pour ambition de développer, d'œuvrer à la valorisation des arts de la marionnette en Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’international. Ses activités se déclinent en plusieurs pôles et il gère les activités du Musée des arts de la Marionnette. Le Musée des arts de la Marionnette Pôle patrimonial du Centre de la Marionnette, le Musée des arts de la Marionnette possède une collection qui s’élève à environ 2500 marionnettes de toutes formes et provenances. L’objectif principal du Musée est de valoriser la diversité de la marionnette dans le monde tout en mettant en exergue la richesse de notre patrimoine culturel et marionnettique national et régional.

© Jan D’Hondt Horaires du Musée des arts de la Marionnette : Ouvert les week-ends et jours fériés de 14h00 à 18h00 et du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Réservation obligatoire car des jauges de visiteurs ont été établies par tranche horaire. Adresse : 47, rue Saint-Martin à Tournai Plus d’infos : + 32 69 88 91 40 maisondelamarionnette@skynet.be Site internet

© Tous droits réservés Maison de la Marionnette Les 12, 15, 18 et 19 décembre 2021 SPECTACLE DÉAMBULATOIRE: BON VOYAGE PÈRE NOËL Un voyage du Père Noël conté dans les jardins et à l’intérieur du musée, pour petits et grands ! Du 11 décembre 2021 au 9 janvier 2022 Exposition de Noël : une exposition qui réunit plus de 2000 effigies du Père Noël.

Autres idées découvertes Les tours d'enceinte de la ville de Tournai

Fort Rouge © ORES Pourquoi ne pas aller à la rencontre des différentes tours d’enceinte ? Ce sont des symboles du passé féodal et médiéval de la ville de Tournai. La Tour Henri VIII, le Fort rouge, la Tour Saint-Georges ou encore la Tour de la rue du Cygne, tous ces vestiges défensifs dessinent encore aujourd’hui le cœur historique de la Cité des 5 Clochers. Plus d’infos

Pour celles et ceux qui aiment allier marche et découverte Le cœur historique de la Cité des 5 clochers Un circuit pédestre du cœur historique qui propose une balade le long du fil du temps. Ce circuit vous permet de découvrir la ville de façon ludique et vous emmène à la découverte de son patrimoine et de son histoire. Infos Circuit "Tournai insolite" Vous déambulez dans les ruelles de Tournai à la recherche de traces insolites du passé avec le jeu de piste en dix questions. Infos et plan du circuit à télécharger Pour les amoureux du vélo L’étape 1 de La route UNESCO à vélo commence au pied de la magnifique Cathédrale médiévale de Tournai. Après 68 km, vous arriverez à Mons, la Cité du Doudou ! Infos Ne repartez pas de Tournai sans une petite spécialité sucrée de la région : Les palets de Dame : biscuits ronds nappés d'un délicieux glaçage. Vous pouvez retrouver ces spécialités sucrées typiques du Nord (Hauts-de-France, Wapi et Flandre) dans la plupart des boulangeries tournaisiennes. Le gâteau Clovis : cake à la frangipane, confiture d’abricots et ananas. Ce gâteau a été imaginé lors du 1500e anniversaire de la mort de Childéric et de l’accession au trône de Clovis Plus de spécialités sucrées : https://www.visittournai.be/bon-vivant/tournai-plaisirs-gourmands/

Brasserie Dubuisson Située à 20 minutes de Tournai, à Pipaix (Leuze-en-Hainaut), la Brasserie Dubuisson est la plus ancienne brasserie de Wallonie encore en activité et se proclame comme étant l’une des plus authentiques et innovantes. L’occasion d’y déguster une de leurs bières et de visiter la Brasserie et son musée nouvelle génération. Visite de la Brasserie Au travers d’une visite guidée dans un splendide corps de ferme datant de 1769, vous y verrez les installations de la Brasserie, connaitrez tout de l’histoire de la Brasserie Dubuisson et de ses secrets de fabrication.

BEERSTORIUM

Avec ce musée nouvelle génération, vous faites une expérience interactive au cœur de l’histoire de le Brasserie Dubuisson ainsi que dans l’univers et les secrets de fabrication de leurs bières. Grâce à la réalité virtuelle, aux animations 3D et à un escape game, vous êtes propulsé au Château de Ghyssegnies où tout commença 250 ans plus tôt. Vous retracez l’histoire de la famille Dubuisson qui a vu 9 générations se succéder à la tête de l’entreprise. Retrouvez toutes les informations et méthodes de réservation : https://beerstorium.dubuisson.com/beerstorium/ Adresse : Chaussée de Mons, 28 à 7904 Pipaix

