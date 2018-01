Ce samedi après-midi, c’est le premier rendez-vous de l’année pour les galopeurs à l'Hippodrome de Wallonie

6 courses au galop. Départ de la 1ère à 17h00. cheval du jour : 207 WILSONS RUBY outsider du jour : 606 DREAMWORKS

1ère course

La ligne du 10/12 voyait s'imposer HOLD ON MAGNOLIA devant JORDAN'S TIGER et REDESERT. Suivaient un peu plus loin : ASHES TO GLORY 'qui était le favori), FERGAND et VIENNOISE. MAJESTIC HOPE vient de courir deux courses à réclamer sur la psf de Deauville. ANOTHER FOR JOE a toujours très bien couru à Mons. CHAPLIN n'y est plus trop actuellement. TIKTHEBOX n'a pas loupé ses débuts en Belgique. KONIG ARTE et FULL PELT rentrent. SOME SHOW mérite une victoire. OOI LONG ne répète pas souvent ses bonnes courses. C'est très ouvert !

pronos : 6-8-11-7-2

2ème course

MARCASSIN vient de gagner de belle manière mais est cette fois moins bien placé au poids par rapport à KAYANA et surtout WILSONS RUBY. GROWNSTARK a bien réussi sur cette piste en 2017. WALINA va encore finir fort. HAMARKHIS est irrégulier. VENDOME PALACE vient de mieux courir. LESPALEM en est à sa troisième course de rentrée après longue absence. TYWIN peut surprendre.

pronos : 7-6-11-3-9

3ème course

Course réservée aux gentlemen riders et cavalières. CRICKEL WOOD vient de finir 2è derrière RYE HOUSE tout en devançant ALL DYNAMITE, DOCTOR KEHOE et RISE AND SHINE. FISHERMAN'S BLUES avait gagné ici et son entraîneur le ramène avec quelques ambitions. CAPITAL GEARING est toujours maiden. DUO VICTORIEUX et AYOUPENDY peuvent surprendre. MANTAO rentre sous un gros poids. MY TRINGALING n'est plus le même. HOLLY MARIE tentera enfin un podium. CIMA NOA et MANTANO tenteront une éventuelle petite place.

pronos : 2-5-4-7-11

4ème course

Course maiden. Choisissons les allemands même si Luc Lannoo nous présente FERRANO qui débute en plat mais avait avait gagné à Auteuil au mois d'avril lors de sa dernière course. KORNGOLD rentre mais possède les meilleures perfs. ALARIS a terminé 2è sur les 2100 mètres de Ghlin. PRETTY PIPA (Smrczek) et ABU SHAAKIR (Gernreich tout comme ALARIS) seront dans le coup. TORPEZ, GET READY TO ROCK, DECIBEL DU BREUIL et OBIWAN feront leur possible.

pronos : 1-6-4-2-5

5ème course

Sprint sur 950 mètres. LAT HAWILL a couru des lots intéressants en 2017 voire très intéressants en début de carrière. STAR FOCUS et ORPEN'S ART sont au mieux actuellement. ONE TOO MANY est toujours maiden. AUTUMN TONIC, VENETIEN et TANGO LIBRE viendront en retrait.

pronos : 1-2-3-6-4

6ème course

BEACON HILL aligne d'excellents résultats en Allemagne. BARTEAUX peut l'accrocher voire mieux. DREAMWORKS court bien à Mons. AUFSTEIGER est également capable de l'emporter. AHRAAM, FINN CLASS et MUSIC IN THE RAIN (rentrée) viendront en léger retrait dans ce conditionnel représentant la 6è et dernière course de la soirée.

pronos : 4-2-5-6-1

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be