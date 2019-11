Ce dimanche ce sont les amateurs de courses de galop qui seront comblés à l'Hippodrome de Wallonie

Ce dimanche ce sont les amateurs de courses de galop qui seront comblés à l'Hippodrome de... 6 courses de galop Ouverture de la réunion à 18h30 Cheval du jour : 504 NANTANO Outsider du jour : 105 RIVIERA CLAIRE 1ère course Lors de sa dernière apparition sur le parcours du jour (le 16 septembre), JUSTE BECAUSE terminait deuxième derrière TICKTHEBOX tout en devançant : STEPHILL, GO MILADY et WILSONS RUBY. Une revanche de ces 3 derniers cités est difficilement envisageable. A pareille époque, l’an dernier et toujours sur 1500 mètres, BETTER VALUE s’imposait à la surprise générale devant AKOHOL et STEPHILL, pas évident au vu de cette performance de les départager. ARNARSON peut encore manquer d’une course. FINCH HATTON est le 6ème (sous 62 kilos tout en devant rendre 5 kilos au gagnant PHILBA) de l’Open de Mons 2018. RIVIERA CLAIRE est franchement moins bien placée au poids par rapport à sa récente victoire dans l’Open de Mons 2019 à près de 50/1 mais attention elle débutait sur le parcours ce jour-là et progresse beaucoup, de plus son physique est assez extraordinaire et semble bien prendre son passage de 3 à 4 ans, pour ces dernières raisons, elle restera notre favorite. APRES L’AMOUR n’y est pas trop pour l’instant. VERTICAL RHYTHM a trouvé sa bonne distance. STONE THE CROWS vient de retrouver la forme. Pronos : 5-12-4-7-1 2ème course Deuxième épreuve de handicap divisé. Cinq ‘Bouckaert’ au départ de ce 1500 mètres. FAULKWOOD barre encore au papier BATTLE OF BOSWORTH. ON Y VA vient de devancer (en terminant en tête des battus) : PREDICTION, OOI LONG et FORESTER. DIARISSA (moins bien placée au poids cette fois) vient enfin de retrouver ses moyens, attention à cette jument de fin de saison. ZING termine souvent en tête des battus. MATHISON cherche sa meilleure forme. ONIRIA, KOINOR et LESPALEM seront des outsiders aux petites places. Pronos : 2-1-7-4-3 3ème course 2100 mètres pour cette 3ème course. Formule ‘conditionnel’ réservée aux 3 ans. SARINO ne va pas tarder à ouvrir son palmarès. CHOUPETTE possède actuellement une valeur handicap aux alentours de 30 en France tandis que SHOWMETHEGIN ‘tourne’ en 23 tout comme ROCK AT THE PARK. TAILS I WIN a obtenu des résultats valables en Grande-Bretagne (sans s’imposer). FABULOUS BOY, BELLE BAYEUX et FANCIFUL TURBO semblent découvrir une tâche compliquée ce soir (du moins pour la victoire) tout comme AMERICAN COOCKY qui sera associé à S. François et REDCAN à S. Breux. Pronos : 1-2-3-4-8 4ème course CROUTON est régulière mais gagne rarement. Cette fois on enlève les œillères australiennes à ALTERPRINZ. ZINDAI est un nouveau visiteur allemand. PLUTOCRACY ne cesse de descendre dans l’échelle des valeurs et ne parvient pas à se retrouver. MAAYA n’a pas montré grand-chose récemment. DESTINATION vient de terminer 3ème à grosse cote sur ce parcours et apprécie particulièrement l’hippodrome de Mons pour y avoir obtenu beaucoup de places. DESTINATION vient de terminer 3ème (sur le parcours tout en étant la favorite de l’épreuve) terminant derrière DIARISSA et DOCTOR KEHOE. DEVIL’S GUARD sera un outsider. Pronos : 3-7-6-1-2 5ème course Un conditionnel disputé sur la distance de 2850 mètres. Belle possibilité de revanche pour MARLOT par rapport à DEDUCE qui vient de le devancer. FOREVER SURPRISE avait battu MARLOT à Waregem. INGENUITY vient d’échouer radicalement en Allemagne. NANTANO vient de devancer d’un boulevard DEDUCE à Düsseldorf. BANANAS AND CREAM s’est montrée décevante après sa victoire à Montier-en-Der lors d’un ‘réclamer’ disputé sur l’herbe. YA HADE YE DELIL apprécie cette longue distance. KIREM termine souvent en tête des battus. LAS FUENTES aura sûrement encore besoin de courir. Pronos : 4-2-1-6-3 6ème course Sixième et dernière épreuve. Course ‘à réclamer’. DARING LION faisait partie des favoris de l’Open 2019 et à finalement échoué en partant d’une corde un peu trop à l’extérieur. THE GATES OF DAWN n’a pas trop convaincu cette année. GRISU a gagné une petite course au mois de mai ici-même. NEW AMTERDAM a déçu lors de ses deux tentatives à Mons. TOP CROSS est un cheval d’obstacle qui effectue sa course de rentrée. LISNAMOYLE LADY se déplace de Grande-Bretagne pour peut-être enfin s’imposer. BLACK WOLF RUN vient d’obtenir une 4ème place sous une lourde charge en handicap tout en ayant hérité d’un numéro de corde défavorable. CARA’S MUSE n’a pas le mental d’une gagnante. Pronos : 7-1-6-3-2