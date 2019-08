Ce dimanche après-midi, l'Hippodrome de Wallonie se pare de ses plus belles couleurs pour vous proposer une réunion alléchante pour petits et grands

Ce dimanche après-midi, l'Hippodrome de Wallonie se pare de ses plus belles couleurs pour vous... 9 COURSES TROT GP DE WALLONIE : avec la présence du crack BOLD EAGLE DEBUT A 14H15 Cheval du jour : 408 BOLD EAGLE Outsider du jour : 307 VICTORYMOKO 1ère course 1750 mètres pour ouvrir le bal. MAD DIVA est la plus régulière. JACK LJ sera D4. PROUD OF MY FACE possède un record de 1.12.6. CJ’S PHOTO et DON QUICHOTE sont les mieux engagés mais le meilleur de leur carrière est derrière eux. DELICE ROYAL avait gagné deux fois d’affilée avant d’un peu décevoir. FORLAN devra partir tout en dehors. Pronos : 5-4-6-1-7 2ème course GIGANT WELL reste sur un joli succès. KEELY QUEEN ER est de toutes les arrivées. JACKMAN devra éviter de tirer. CRACK DE NEUVILLE sera plutôt retenu pour une place. HONORE D’INVERNE aura peut-être encore besoin de courir. JESSY JET VG peut remettre les pendules à l’heure. DIEGO DELAVERA est assez irrégulier. HERO STAR ne court qu’à bon escient. HALINA MARPY n’y est plus trop. JADORE SUGAR devra partir du 2ème rang derrière l’autostart. Pronos : 3-4-7-5-8 3ème course ALEZAN ROSE sait partir vite. DYADE BOKO reste délicate. IDEAL PONT VAUTIER n’a pas grand-chose à se reprocher. CHARMING BOY FAC vient d’effectuer sa course de rentrée et se faisait disqualifier. HYSTOIRE D’ERPION vient de terminer 2x deuxième. JAZZ D’OVER est confié au très en forme K. Depuydt. VICTORYMOKO revient au mieux et battait son record la dernière fois. DIABLE MAUVE est sur sa distance. ICARE T aura besoin de chance dans le parcours pour jouer la gagne. Pronos : 3-5-7-2-9 4ème course Le GP de Wallonie constitue l’attraction du jour. Beaucoup supporteront BOLD EAGLE au vu de sa carrière tout à fait exceptionnelle mais l’épreuve reste ouverte malgré tout. S. Guarato aligne 4 autres chevaux BILLIE DE MONTFORT (qui reste sur d’excellentes 3ème place), VALKO JENILAT (au top), TONY GIO (record de 1.10.4) et ROMANESQUE qui devra partir du deuxième rang derrière la voiture. TIGER DANOVER tentera de se faufiler. BUGSY MALONE sera confié à Jos. ULTIMATE DU RIB a besoin de nous rassurer. BEAU GAMIN n’est pas hors course. BON COPAIN n’est peut-être pas au mieux de sa forme. VALOKAJA HINDO représente l’entraînement ‘Bazire’. CICERO NOA a du mal à gagner une course. CYRIEL D’ATOM a retrouvé la grande forme. Pronos : 8-1-3-5-4 5ème course DIANE D’IDEF et ENIGME DES ILES tenteront une place. DOMINO STAR vient par deux fois de terminer 3ème. DRUGSTORE BONBON peut enfiler une troisième perle d’affilée. BOYFRIEND est en forme. BRIO DE JANEIRO avait course gagnée la dernière fois avant sa faute et mérite compensation. DARIUS DU LOIR possède de bons moyens. ALEXIS BLEU vient de gagner très méritoirement. EGEE FORLIFE termine souvent en tête des battus. DUXELLE court toujours bien. ENOLA PENGUY ne devrait pas terminer loin. Pronos : 5-15-10-14-11 6ème course 2850 mètres départ via l’autostart. VALENTINO STRIX vient de terminer 2ème tout en laissant loin derrière lui RIVIERA AS et DESIREE. GOSIP SIDNEY a désormais 9 ans et ses tâches se compliquent. HIGHNESS WORTHY sait finir vite. UGUITANO est le plus argenté de tous. SUNSHINE KRONOS devra composer avec le numéro 8 au départ. IT’S SHOWTIME ZAZ apprécie les pistes plates mais cherche sa meilleure forme. IRON VIVANT est assez froid dans un parcours mais a retrouvé son bon niveau. VANITY LUIS vient de gagner facilement à Waregem mais a échoué 3 fois à Mons cet hiver. Pronos : 6-5-9-10-8 7ème course MINITROTTERS CAPELLA DU TRECHON fera ce qu’elle pourra. AQUITO DE JUPILLES n’a couru que 3 fois cette année. DEEPSTACK effectue une course de rentrée. VYTRO D’ERPION sera déferré des antérieurs aujourd’hui. GIVE ME AMERICA n’a que 3 ans. CHAMP WINNER est très régulier. ATOUT PARIS a gagné deux ‘à réclamer’ en France l’an dernier. BIG BEN FRANCA vaut mieux que sa musique ne le laisse supposer. COPAIN D’HASARD fait toutes ses courses. CASANOVA DE RICO va sans doute finir vite. Pronos : 2-6-10-8-9 8ème course On clôture la réunion par une course en double sulky sur la distance de 1750 mètres. KLASSIC MC QUEEN dispute l’arrivée lorsqu’elle évite la faute. FLYING DUTCHMAN SL reste sur une deuxième place. DIDOU DU BESSON et JAG DE MORGANE seront D4. KHATIRA MELODY est en forme. BOSS DU MOTTAGE peu surprendre. HUNTER GREEN DH devra partir tout en dehors. EPOPEE DES LANDES n’est pas incapable de surprendre. Pronos : 1-5-6-2-4