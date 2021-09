C’est parti pour une journée découverte à Dinant !

Non, la ville de Dinant ne se résume pas à sa citadelle et à son pont. Voici quelques idées pour une escapade curieuse, savoureuse et sportive !

En route pour la « Fille de Meuse », surnom de la ville de Dinant vu sa situation si particulière entre falaise et rivière.

La Citadelle de Dinant Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de la visiter, pourquoi pas ce week-end ? Pour y monter, vous avez le choix entre gravir l’escalier (qui date de 1577) aux 408 marches et/ou emprunter le téléphérique. Perchée à 100 mètres au-dessus de la Meuse, cette citadelle fortifiée centenaire, aménagée en musée d’armes et d’histoire, est construite sur le site d'un ancien château fort. Lors de votre visite dans l’Espace 1914, vous traversez les couloirs du temps, au propre comme au figuré. Partir à l’assaut de la Citadelle, c’est également découvrir une splendide vue sur la ville.

8 images Citadelle de Dinant © Tous droits réservés

Bon à savoir : L’accès à la Citadelle pour les personnes à mobilité réduite se fait uniquement par le haut du site. Plaine de jeux, terrasses et restauration. Nos amis les chiens sont admis sur le site. Parking gratuit à l’arrière de la de la Citadelle, accessible par le plateau. Pour plus d’infos : https://www.citadellededinant.be/fr/

Après ce voyage dans le temps…si le ventre gargouille, pourquoi ne pas vous poser dans un des nombreux restaurants en bord de Meuse ? Pas faim ? Pas fatigué.e ? Ok, on continue à pied et on emprunte le pont Charles de Gaulle pour découvrir la statue de cuivre, haute de 2,5 mètres, érigée de l’autre côté. Celle-ci représente Charles De Gaulle lorsqu’il avait 24 ans. Pourquoi lui ? Le 15 août 1914, le jeune lieutenant français Charles de Gaulle est blessé à Dinant lors des bombardements, par un tir venu de la Citadelle. La statue est placée à quelques mètres d’où il a été blessé. A présent, on retraverse le pont pour aller à la rencontre d’un vieux monsieur qui nous attend assis sur un banc … Adolphe Sax.

8 images Maison de Monsieur Sax © Tous droits réservés

Nous voici devant La Maison de Monsieur Sax située au 37 de la Rue Sax, l’endroit même où naquît l’inventeur du saxophone en 1814. Poussons la porte du centre d’interprétation de sa vie et de son œuvre pour y découvrir ses apports musicaux, techniques révolutionnaires, ses inventions étonnantes et ses succès. Une scénographie originale et ludique pour vos yeux et vos oreilles, à travers des extraits musicaux ou des évocations sonores, vous permet de mieux percevoir le fabuleux destin du saxophone. Si vous souhaitez découvrir plus sur Adolphe Sax La ville est jalonnée d'arrêts faisant référence à ses inventions ou au personnage qu'il fut. Sax and the City est un parcours qui permet de découvrir cet habillage urbain, ludique et musical. Le départ peut se faire depuis La Maison de Monsieur Sax. Dépliant à télécharger ICI ou à se procurer à la Maison du Tourisme de la Haute-Meuse dinantaise et du Royal Syndicat d'Initiative de Dinant.

Pour la suite, après une pause rafraîchissement, deux options : on continue à pied ou on s’improvise capitaine ! C’est vous qui êtes aux commandes Moment détente. Emmenez votre famille ou vos amis à bord d’un bateau électrique, sans permis, entre les écluses de Dinant et d'Anseremme pour admirer les beautés des berges de la Meuse en toute liberté.

Bateau électrique © Dinant Nautique Le pilotage est tout simple et ne nécessite aucune connaissance particulière. Vous apprendrez en quelques minutes comment manœuvrer en toute simplicité. RDV : DINANT Nautique - Boulevard Léon Sasserath

Autre option : pénichette à louer à l'heure ou la journée et… c'est le Capitaine qui vous emmène à travers la Meuse dans la direction de votre choix !

Pour celles et ceux qui n'ont pas embarqué, direction, La Maison Leffe pour en apprendre un peu plus sur cette bière d’abbaye. Nous voici rue Charreau des Capucins, dans les couloirs de la chapelle d’un ancien couvent, aujourd’hui converti en hôtel nommé "La Merveilleuse". Nous allons y découvrir tous les secrets de brassage ainsi que les saveurs et arômes de la bière dans diverses expériences interactives + dégustation. Une visite interactive (sans guide) d’environ une heure, dégustation incluse. Bon à savoir : il est conseillé de réserver à l’avance. Infos : https://leffe.com/fr/maison-leffe Si vous souhaitez vous rendre à l’abbaye où la bière Leffe a vu le jour… Fondée en 1152, Notre-Dame de Leffe est une abbaye de chanoines prémontrés ; c’est-à-dire de religieux qui vivent dans le monde qui les entoure avec une attention particulière pour l’accueil et l’hospitalité. En 1240, les chanoines décidèrent de bâtir une brasserie pour produire un breuvage sain et revigorant. Plus d’infos : https://www.abbaye-de-leffe.be/

Nous terminons cet itinéraire…Par une pause gourmande !

Venir à Dinant, c’est aussi goûter à sa spécialité : la couque de Dinant.

8 images Couque de Dinant © Tous droits réservés

Véritable tradition dinantaise, ce biscuit, extrêmement dur, est composé de farine de froment, de miel pur et de sucre. Parfumé avec un mélange de cannelle, de clou de girofle, d'anis, de gingembre, et de pur miel, il est cuit dans des moules en bois de poirier, de noyer et de hêtre aux formes très variées. En refroidissant, la couque de Dinant durcit ce qui lui permet de se conserver indéfiniment. Prenons place dans le salon de dégustation de la pâtisserie Jacobs, située rue Grande, 147. Les Jacobs perpétuent la tradition des couques de Dinant de père en fils depuis 1860, ce qui fait d'eux, une des plus vieilles familles productrices de couques. Important ! Il ne faut pas croquer la couque mais la sucer…Vous y laisseriez une dent…Ou plus ! Pour celles et ceux qui aiment croquer, choisissez alors la couque de Rins, variante molle (par ajout de sucre) de la couque de Dinant. La Fabrique Couques Jacobs propose une visite ( sur réservation) pour groupes accompagnée d’une vidéo explicative. patisseriejacobs@gmail.com D’autres boulangeries-pâtisseries de la ville vous proposent également la couque de Dinant.

Autre spécialité : La flamiche dinantaise Tarte réalisée à base de boulette de Romedenne (fromage gras), de beurre et d’oeufs. Pour la petite anecdote, elle serait née de l’imagination d’une fermière ayant fait tomber par mégarde son cabas rempli d’oeufs, de beurre, et de fromage. Vous pouvez vous en procurer, entre autres, à La Maison Collard, située rue Grande 72, spécialiste de la Flamiche dinantaise depuis 2 générations. Depuis 1774, cette ancienne entreprise familiale fabrique et commercialise, également, des couques de Dinant.

En dehors de ce parcours découverte, voici quelques i dées pour l’éveil de vos papilles :

Vignoble Château Bon Baron © Château Bon Baron Visite du vignoble Château Bon Baron Situé dans les vallées de Sambre et de Meuse, ce vignoble propose des vins de qualité réalisés dans la tradition en misant sur une approche écologique. Ces vins portent l’appellation d’origine protégée "Côte de Sambre et Meuse". Jeannette van der Steen, vigneronne passionnée, propose plusieurs formules au choix pour découvrir son domaine : visite de la vigne, de la cuverie, avec dégustation (en groupe ou en individuel). Masterclass et possibilité de repas composés de produits du terroir wallon. Zonage de la Voie Cuivrée 50, 5503 Sorinnes. Réserver à info@bonbaron.com

Brasserie belge artisanale et pittoresque : brasserie La Caracole Cette brasserie fut créée en 1765 dans le village de Falmignoul par la famille Moussoux. La bière est encore brassée à l’ancienne, dans des anciennes cuves en cuivre, chauffées au feu de bois. Une visite guidée est proposée pour apprendre plus sur l’historique des lieux, les matières premières, le processus de brassage et se termine par une dégustation. Il y a également une taverne. Côte Marie-Thérèse 86 - 5500 Falmignoul Plus d’infos : https://www.brasseriecaracole.be/

© Tous droits réservés Les Vergers et ruchers mosans Au travers de larges baies vitrées, ici, vous pouvez observer, en toute sécurité, le monde des abeilles dans une ruche transparente. Dégustation gratuite des productions artisanales et fruitières. Vente sur place produits de la ruche et du verger. Visite sur réservation uniquement. Chaussée Romaine 109 – Dinant Infos : https://www.vrm.be/

Pour des idées de balades à pied https://www.exploremeuse.be/promenades-randonnees/nos-balades-coup-de-coeur/ https://www.exploremeuse.be/balades-randonnees/itineraires-pedestres/ Pour des idées de balades à vélo https://www.exploremeuse.be/5-parcours-velo/

Mon activité coup de cœur suggérée

Parc archéologique et réserve naturelle de Furfooz © Parc de Furfooz Parc archéologique et réserve naturelle de Furfooz Située dans la vallée de la Lesse, non loin de Dinant, la réserve naturelle de Furfooz vous invite à la découverte d’un patrimoine archéologique, naturel, géologique à travers une balade d’environ 4 km un site magnifique et historique. https://www.parcdefurfooz.be/

Infos pratiques transports en commun à Dinant : Trains : IC et L Lignes de bus : 20, 43/1, 433 Dinobus : un trajet de 39 arrêts au départ de la gare de Dinant et qui se termine à la gare de Dinant. Retrouvez d’autres activités à Dinant et environs ICI

A samedi prochain pour une autre idée escapade-découverte ! Rendez-vous également sur Visit Wallonia Viva Week-end, c'est tous les samedis et dimanches de 6h à 9h sur Vivacité, en compagnie de Sylvie Honoré qui vous propose ses bons plans pour passer un week-end actif !