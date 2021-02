C'est l'histoire d'un animal : Un cheval parmi les plus célèbres et aux pouvoirs prodigieux

Alain, chroniqueur pour le site animalhisto.fr, vous fait voyager dans le temps.

C'est l'histoire d’un cheval, mais pas de n’importe lequel, un cheval parmi les plus célèbres et aux pouvoirs prodigieux !

Le fameux et légendaire Bayard dont on disait qu’il était le fils d’un dragon et d’une serpente et qui était chevauché par les non moins célèbres quatre fils Aymon.

C’est durant un séjour à la cour du grand Charles, Charlemagne, pour les livres d’histoire que Bayard va entrer dans la légende.

Renaud, un des frères Aymon joue aux échecs contre Berthelot le neveu préféré de Charlemagne, une dispute éclate entre eux et comme à l’époque on s’emporte facilement, la confrontation dégénère et Renaud tue Berthelot.

Les frères Aymon n’ont d’autre solution que de fuir en enfourchant leur prodigieux cheval, un cheval capable d’atteindre des vitesses folles et de faire des bonds prodigieux, une bête qu’aucun obstacle ne pouvait arrêter.

À Dinant, par exemple, il aurait pris un fantastique élan pour bondir et franchir la Meuse.

En faisant cela, il aurait détaché de la paroi l’immense rocher qui aujourd’hui porte toujours le nom de Rocher Bayard.

Preuve du succès de cette légende, nos ancêtres ont fabulé et quand il y avait, un enfoncement en forme de fer à cheval, un rocher brisé, pour eux, c’étaient des traces laissées par Bayard.

On trouve donc, un peu partout dans nos régions des Rochers Bayard, mais aussi des Pas-Bayard ou encore des Sauts-Bayard, tous dus aux prétendus bonds de notre fameux cheval.

Il est intéressant de noter que les légendes ont souvent un fond de vérité, ce sont en fait souvent de très vieilles histoires racontées, transformées et enjolivées avec le temps.

Pour les chercheurs, celle de Bayard pourrait être l’histoire d’un noble ennemi de Charles Martel, le grand-père de Charlemagne qui aurait trouvé in extremis un cheval qui lui aurait permis d’échapper aux soldats de celui-ci. Mais, avec le temps, le nom de Charlemagne, plus connu aurait remplacé celui de Charles Martel et le cheval de providentiel serait devenu prodigieux.

Pour d’autres, la fuite des frères Aymon serait la transposition légendaire de la poursuite du célèbre chef des Éburons, Ambiorix, notre Vercingétorix à nous les Belges, par Jules César lui-même…

Pour d’autres encore, l’histoire de Bayard aurait des origines mythologiques.

Ce cheval prodigieux aurait été un totem, un animal protecteur des Tribus franques ou même gauloises.

À vous de vous faire votre avis…

Voilà en tout cas pour cette légende et son interprétation.

Notez que, si un de ces jours, vous allez vous promener dans nos belles forêts d’Ardennes, racontez l’histoire à vos enfants et dites-leur d’être attentifs, car avec un peu de chance ils pourront peut-être entendre le gallot et le hennissement de Bayard qui, selon la légende, y court toujours.