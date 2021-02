Dans le cas d’infractions relativement légères , ces procès ne débordaient pas du cadre religieux et restaient du ressort de la juridiction épiscopale. C’est l’évêque qui prononçait la sentence . Les bestioles indésirables étaient le plus souvent excommuniées.

En France, principalement entre les 13e et 17e siècles, on assista à de véritables procès d’animaux, qui faisaient jurisprudence. Rats, mulots, limaces, sauterelles, sangsues, chenilles et autres prédateurs du même genre étaient assignés en justice pour avoir dévasté des récoltes ou provoqué diverses nuisances.

Jusqu’à l’aube du 18e siècle, les animaux étaient en effet tenus responsables des méfaits et des accidents qu’ils pouvaient occasionner et dont ils devaient répondre personnellement devant les tribunaux .

La potence ou le bûcher

C'est l'histoire d'un animal : Les animaux devant la justice - © Bishwajeet Banerjee / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Pour les délits plus sérieux, les coupables étaient traduits devant une juridiction laïque et les punitions étaient beaucoup plus sévères. C’étaient souvent les animaux de ferme qui se retrouvaient dans le collimateur de la Justice et étaient cités à comparaître. Chevaux, ânes, cochons, bovins étaient fréquemment accusés d’avoir volé de la nourriture, endommagé des clôtures ou refusé de se mettre au travail. Un bœuf, devenu trop paresseux, fut pendu en place publique. Une ânesse fut abattue à coups de mousquet pour avoir rué et blessé sa maîtresse. Une brebis fut brûlée vive pour avoir servi à son propriétaire à assouvir d’inavouables pulsions.

Les archives médiévales abondent de procès-verbaux concernant ces procès ahurissants.

Lorsqu’un animal se rendait coupable d’homicide, la procédure prenait l’ampleur d’une véritable enquête criminelle, avec descente de police, arrestation, emprisonnement, citations de témoins, plaidoiries d’avocats professionnels et réquisitoire.

En 1673, un texte de loi émanant de l’avocat du roi stipulait : " Si une bête ne blesse pas seulement, mais tue ou dévore, la mort lui échoit et elle est condamnée à être pendue et étranglée pour faire oublier l’énormité de son délit.