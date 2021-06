C'est l'histoire d'un animal : L’éléphant de Charlemagne et d’autres destins incroyables de pachydermes

Désormais, on allait voir souvent l’éléphant dans la suite de celui qui était devenu empereur entre-temps et qui ne manquerait pas la moindre occasion de le montrer à ses hôtes de marque.

L’éléphant blanc, spécimen extrêmement rare d’albinisme, est considéré en Asie comme un joyau inestimable dont la possession est l’apanage des rois et des princes. Ces particularités sont perçues comme une manifestation visible de son origine divine et en conséquence, on croit depuis toujours qu’il est doté de pouvoirs magiques.

Celui-ci en revint 5 ans plus tard, le 20 juillet 802 en passant par Jérusalem, puis en longeant la rive sud de la Méditerranée jusqu’à Carthage, où il prit le bateau jusqu’à Marseille. Il atteignit Porto Venere en octobre 801, passa l’hiver à Verceil et, au printemps, remonta probablement la vallée du Rhône en direction du Nord, transitant peut-être par Metz, jusqu’à la résidence de l’empereur à Aix-la-Chapelle, où il arriva le 1er juillet 802.

En 797, Charlemagne voulait régler à l’amiable les relations entre chrétiens et musulmans. Il avait donc envoyé au sultan Haroun-al-Rachid, calife de Bagdad, une ambassade formée de deux chevaliers francs et d’un marchand juif, grand connaisseur de la langue arabe, du nom d’Isaac.

Et un journaliste britannique ne manque pas d’avertir ses compatriotes en écrivant : " J’ai pris une tranche de Pollux à dîner… C’était dur, grossier et huileux, et je recommande aux familles anglaises à même de se procurer du bœuf ou du mouton de ne pas manger d’éléphant. "

Un saut dans le temps, et l’on se retrouve durant l’hiver 1870 dans Paris assiégé par les Prussiens. Il fait froid et la capitale meurt de faim. Les autorités se résignent à sacrifier les animaux du Jardin des Plantes, parmi lesquels, les éléphanteaux Castor et Pollux.

Pour rendre l’exécution plus efficace, on fit manger à Topsy des carottes mélangées à 460 grains de cyanure de potassium avant que la tension de 6 600 V ne soit envoyée à travers son corps. Topsy mourut en quelques secondes.

Mary la desperado

Nous sommes en 1916, c’est l’été dans le Tennessee et le cirque Sparks Brothers arrive dans la ville de Saint-Paul, pour une série de représentation dont l’attraction principale est une troupe d’éléphants.

Walter Eldridge, un vagabond sans travail, se fait recruter par le directeur du cirque qui a besoin de quelqu’un pour s’occuper des éléphants.

Walter Eldridge apprend vite la manière de faire avec les éléphants grâce aux autres soigneurs.

Ces collègues sont dubitatifs, car ce Walter ne montre aucune gentillesse ni patience envers les animaux qu’il passe son temps à terroriser.

Deux jours après le début de son travail avec les éléphants survient un premier incident.

Alors que Eldridge les mène à un point d’eau pour qu’il s’y désaltère, la cheffe du troupeau, une éléphante du nom de Mary s’arrête et avec sa trompe ramasse un fruit qui se trouve sur le sol.

Eldridge qui veut qu’elle continue son chemin lui assène un violent coup de bâton sur le crâne, Mary pousse un cri de douleur attrape son tourmenteur avec sa trompe et le fait voler au loin dans les airs.

L’apprenti cornac se relève furieux et les autres soigneurs doivent l’empêcher de s’en prendre à nouveau à l’animal.

Quand arrive le spectacle de l’après-midi, Eldridge, qui est toujours furieux contre Mary, n’arrête pas de la rudoyer en lui donnant pour n’importe quel prétexte de violents coups de bâton.

Plus le temps passe et plus Mary montre des signes d’énervement jusqu’au moment où elle s’empare à nouveau de Eldridge avec sa trompe et l’envoi valser au milieu de la piste.

Mais ce n’est pas tout avant qu’il ait pu se redresser avant que quiconque n’ait pu intervenir Mary se précipite sur lui et d’une patte rageuse écrase la tête de ce peu sympathique bonhomme....

Bien entendu dans l’Amérique profonde de l’époque, il n’y a pas grand monde pour prendre la défense de Mary, le public hurle qu’on la mette à mort, certains dégainent une arme et tire sur l’animal, mais sa peau est si épaisse que cela n’a aucun effet.

Mais les spectateurs crient vengeance, ils veulent la mort de Mary…

Le directeur du cirque qui commence à craindre pour lui et son spectacle ne peut rien faire d’autre que de livrer son éléphante.

La justice populaire et expéditive de l’Amérique de l’époque veut que l’on pende l’animal haut et court comme un vulgaire desperado…

Mais c’est plus facile à dire qu’à faire avec un animal de ce poids.

Quelqu’un signale qu’il y a, dans une ville voisine, une grue d’une centaine de tonnes qui sert à décharger les trains de charbon.

Dès le lendemain, les habitants et les gens du cirque s’y rendent et, comble de l’ironie, pour ne pas perdre une journée de représentation, une fois dans la ville, le cirque donne une représentation.

Ils n’ont quand même pas le mauvais goût d’y faire participer Mary.

En fin d’après-midi, la pluie tombe doucement quand on décide de conduire Mary, qui ne se déplace jamais seule et est donc accompagnée de quatre de ses congénères, vers la gare qui sera le lieu de son supplice…

Arrivé là on attire l’éléphante sous la grue, on lui attache les pattes arrière pour qu’elle ne puisse pas fuir, on lui passe une chaîne reliée au crochet de la grue autour du cou.

Cela fait on actionne le treuil qui tend la chaîne et soulève l’animal du sol jusqu’au moment où dans un terrible claquement la chaîne se rompt et Mary s’écrase sur le sol…

Le terrible éléphant est de nouveau libre et ceux qui quelques minutes avant s’apprêtaient à se délecter de cet horrible spectacle prennent leur jambe à leurs coups pour s’enfuir.

Peine perdue, Mary ne peut plus bouger elle a une hanche brisée.

Étourdie elle reste là semblant se demander ce qui se passe.

On se précipite avec une autre chaîne plus solide, on relance le mécanisme du treuil et Mary est soulevée à nouveau.

Elle suffoque et se débat sous les cris enthousiastes des spectateurs assoiffés de sang qui voulaient voir mourir “Mary la meurtrière”, comme ils la surnommaient.

Une demi-heure plus tard, la grue avait fait son travail et Mary était redescendue morte dans d’atroces souffrances.

Ils étaient plus de 3000 dont de nombreux enfants à regarder cet atroce spectacle....