Batibouw 2021 : comment suivre l’édition en virtuel

"Malgré toutes les précautions sanitaires que nous avions prévues, nous sommes dans l’obligation de postposer l’événement physique d’un an. Bien évidemment, nous savons que déplacer la construction ou les travaux chez vous n’est pas une option ! C’est pourquoi nous avons décidé de vous offrir malgré tout un rendez-vous avec tous les plus grands acteurs du secteur !" avait d’ailleurs justifié l’organisation du salon dans un communiqué.

La crise sanitaire n’a pas non plus épargné l’organisation de Batibouw pour 2021. Afin de respecter les mesures sanitaires et éviter l’habituel grand rassemblement d’exposants, de conseillers et du public, le salon se déroule dans une édition digitale du samedi 27 février dès 10h jusqu’au dimanche 7 mars .

Pour participer à cette édition exceptionnelle en ligne, suivez les recommandations suivantes pour profiter des conseils d’experts et professionnels du bâtiment et de l’intérieur, directement depuis chez vous !

1. Enregistrez votre profil

Pour profiter du salon en virtuel, vous devez impérativement vous créer un profil visiteur sur le site web officiel de Batibouw. L’inscription est même entièrement gratuite. L’enregistrement n’est pas encore ouvert mais dès qu’il le sera, encodez votre profil. En attendant, préparez votre visite en sélectionnant déjà les stands qui vous intéressent via l’onglet 'Les marques'.

2. Accédez à la plateforme virtuelle de l’événement et visitez les stands en ligne

Rendez-vous sur le site web de Batibouw dans l’onglet 'Batibouw virtuel' et accédez à la plateforme en ligne de l’événement avec votre profil. Vous serez ensuite guidé(s) vers les exposants et produits susceptibles de vous intéresser. Libre à vous de visiter les stands à votre gré durant cet événement. "Description détaillée, catalogues, photos, vidéos, prix, … tout ce que vous cherchez sera à votre disposition, en un seul et même endroit !" promet même l’organisation. Inutile donc de visiter les sites web de chaque marque ou exposant.

3. Profitez des conseils des exposants par écrit ou en visioconférence

Et si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, il vous est possible de discuter par écrit, ou en vidéo, avec chaque exposant. Bref, Batibouw vous propose une visite aux possibilités similaires à l’événement habituel tout en bénéficiant du confort de votre intérieur pour profiter des différentes offres au calme et sans aucune pression.

Le salon en digital est accessible de 10 à 19h tous les jours de l’événement, avec une nocturne le jeudi 4 mars jusqu’à 21h. Les produits seront eux encore accessibles jusqu’à la fin du mois de mars.