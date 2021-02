Balade de Carine : Le parc d'Enghien.

On peut s’y balader, pêcher, rouler à vélo, pique-niquer ou organiser une activité sur les pelouses. Le parc d’Enghien accueille gratuitement et sans réservation préalable les visiteurs pour une balade ou un pique-nique.

Il fait calme dans le parc d’Enghien, une bulle de 180 ha préservée au cœur de la cité des Arenberg et de la patrie des Empain. Au cœur de la ville, le grand parc apparait comme un antre paisible où il fait bon s’y perdre pour mieux s’y retrouver, au détour d’une allée arborée, d’un jardin fleuri ou d’une mosaïque de points d’eau.

Au fil des ans, le parc, classé au Patrimoine Majeur de Wallonie, a subi divers changements dont la construction de l’E429 qui l’a coupé en deux il y a un peu plus d’une quarantaine d’année. Aujourd’hui, le parc compte l’un des plus beaux golfs de Wallonie.

Au 17ème siècle, le joyau était considéré comme l’un des plus beaux jardins d’Europe. Il était alors agrémenté de milliers de fleurs et essences d’arbres, d’un grand point d’eau nommé l’Etang du Miroir, d’un grand canal, d’un château, d’un pavillon heptagonal des sept étoiles, d’une chapelle castrale, de statues et de pavillons privés. Léopold II, roi précurseur et visionnaire, y a fait déménager les plus espèces d’arbres et de fleurs pour aménager ses serres royales, ce qui à l’époque n’avait pas plu aux habitants, malgré le respect qu’ils avaient pour leur souverain bâtisseur. Le superbe ensemble architectural jouant sur la géométrie et la perspective des espaces, l’art floral et l’ingénierie hydraulique n’en a pas perdu pour autant son charme et ses richesses.

Le point central est le château, autrefois résidence de choix des Empain. Les habitants des environs croisaient souvent le baron dont l’enlèvement avait été largement médiatisé en janvier 1978. Au début du 18ème siècle, un premier château fut construit à l’entrée du parc, là où se trouve actuellement l’entrée publique. L’accès au domaine se faisait par une rue adjacente à la Grand-Place dans laquelle on peut encore voir le vieux porche. Lorsque le domaine passa aux d'Arenberg, il fut restauré et embelli. Il fut ensuite pillé et dépouillé de ses richesses.

Lorsque les d'Arenberg le récupèrent en 1806, il était dans un tel état de délabrement qu’ils le firent raser avant d’en reconstruire un autre. La bâtisse flambant neuve prit feu le jour de son inauguration. Situé dans un magnifique domaine de 182 ha, le château actuel de style Louis XVI, fut construit en 1913 à l'emplacement de l'ancienne Orangerie.