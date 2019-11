9 courses de trot attelé dont le Prix des Rencontres Internationales du Trotteur Français à l'Hippodrome de Wallonie

9 courses de trot attelé dont le Prix des Rencontres Internationales du Trotteur Français à... RENCONTRES INTERNATIONNALES Cheval du jour : 808 JOY RIDER DE YH Outsider du jour : 306 DIANE D’IDEF 1ère course KALYPSO EV est régulier (surtout pour les places) dans l’ensemble. GUSH D’OSTENDE vient de fournir l’une de ses meilleures valeurs de sa carrière. DIVINE D’OLNE termine souvent en tête des battus. KISJRONEL POPPE possède un bon record. LOTHARINGEN EV luttera encore pour un podium. KETTY DU LOMBART tarde à se retrouver totalement. LOVELY GIRL vient de terminer deuxième. LOVE YOU BR mérite une victoire. LOCO SONATA est en retard de gains. GIPSY D’ERPION est une trois ans encore peu expérimentée. Pronos : 11-3-8-7-6 2ème course Rencontre internationale au niveau des drivers, des trotteurs français au départ. DEFI DE LA NOEMIE va tenter de mieux faire que ses deux dernières courses. CONCERTO va finir par se retrouver. DAISYMONEY RINGEAT peut effacer ses deux dernières disqualifications. DRUGSTORE BONBON a gagné trois de ses 4 dernières sorties. DIANE D’IDEF est revenue au top. CALA GRAND LARGE visera une toute petite place. DORADO SLIPPER n’est pas idéalement placé derrière l’autostart. ALEXIS BLEU peut remonter quelques adversaires dans la phase finale. EGO DE LA MORTRIE est un ‘C. Desoete’. BOYFRIEND est un cheval à surprise. ENOLA PENGUY vient de tracer une superbe ligne droite en retrait. Pronos : 5-6-16-4-2 3ème course Prix Eurotiercé. C’est la course du tiercé réservée à des 3 ans et plus. Très belle épreuve avec notamment UN NUOVO BIGI, JR DIESSCHOOT et JAMBORA qui partiront du premier rang derrière la voiture. ICEMAN (s’il reste au trot) devrait lutter pour les places. KARADJA VRIJTHOUT est un peu dans le même cas. JARRAH BOLETS détient le meilleur record de l’épreuve. ECLAT DU CALVAIRE court toujours bien. FLITZ HARLEY et HANNAH HAZELAAR sont des visiteurs intéressants. KEELY QUEEN ER est une métronome. JESSY JET VG semble moins bien actuellement. HIGHLIGHT n‘est pas toujours constant dans ses résultats. Pronos : 5-6-7-1-2 4ème course 1750 mètres. KRACK DU CLOCHER n’a pas confirmé la dernière fois ses deux bonnes courses antérieures. FIBONNACI rentre et a changé d’écurie. KYWI DE CORTA vient d’obtenir une excellente deuxième place. JYNA D’ERPION est une gagneuse mais il lui faut un parcours à sa convenance. JOLIE WILLIAMS se présente sur sa distance préférée. INGE MATIC reste capable de surprendre. GIANT DU PRAIRIE, KLASSIK MCQUEEN et LILOU DU LAUZET tentent de retrouver la forme. Pronos : 4-1-5-6-7 5ème course 2850 mètres. DALERO DE FACQUE n’est pas des plus réguliers. EDGAR FLEVO traverse une belle période de forme. KARTOON et PEARL STARDUST sont les 5 ans de la course. JULIETTE D’ERPION est irréprochable. OUT OF HEAVEN a prouvé qu’il est toujours un bon cheval. GRIMALDI est en pleine forme. JANA TRAFO va essayer de se racheter. JOINTNESS SIDNEY ne cesse de disputer activement les arrivées. FAST AND FURIOUS aura évidemment beaucoup de preneurs. Pronos : 2-6-8-3-4 6ème course Départ aux élastiques, rendement de distance à partir du 4 URIANO D’HAMELINE. En tête : CRACK SUMMERLAND peut aller loin tandis que SUNSHINE KRONOS vient d’obtenir une 2ème place. DUNBAR est confié à H. Huygens. DIVINE DE NAVARY est en bonne forme. GOOFY GREENWOOD est un tout bon, est-il déjà assez prêt pour gagner ? BEST BUISSONAY est entraîné et drivé par G. Sucaet. DISCOURS JOYEUX et ULTIMATE DU RIB tenteront de surprendre grâce à la forme de leur écurie. ROMANESQUE vient enfin de gagner. USTINOF DU VIVIER fait partie des chances irréprochables de cette belle course. Pronos : 7-10-12-6-11 7ème course LYNX D’ERPION dispute toujours l’arrivée. CEZAR H a un peu mieux couru récemment. MAD DIVA est confiée à J.J.V.D. Putte. BAGAN DEGATO est un peu estimé. FORLAN est méritant. JOY RIDER DE YH peut ajouter un nouveau succès à son palmarès mais partira tout en dehors. JACK LJ et DON QUICHOTE viseront une petite place. Pronos : 8-6-3-5-4 8ème course Encore une belle course en vue pour clôturer cette soirée. KYRAL D’ERPION ne sort jamais des trois premiers. ECHO D’OCQUE et JENNIFER GEDE font l’arrivée lorsqu’ils trottent. KELSEY EV est en plein épanouissement. EPRIS DE FOOT vient de terminer deuxième en courant transformé. KITANA NOVEMBER ne démérite jamais. KADABRA BOLETS devra partir en dehors du premier rang derrière l’autostart. FRANC JEU et ECU DE JANEIRO sont deux chevaux en retard de gains. LOUIS a vite retrouvé le bon rythme. ZODIACO AS devra principalement éviter la faute. Pronos : 6-12-14-4-1