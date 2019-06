9 courses cet après-midi à l'Hippodrome de Wallonie pour une réunion mixte - Viva Week-end -... 9 COURSES POUR UNE REUNION MIXTE 3 GALOP 6 TROT 1ère course à 14H20 Cheval du jour : 805 SIMMANTOV Outsider du jour : 101 LITTLEMISSMELODY 1ère course LITTLEMISSMELODY est en forme tandis que LORD OF LOVE est le plus rapide. LARRY MOM est capable de tout ou rien. KIRLO ROYAL, IZZY NN et KOLDSTAR DIESSCHOOT viennent de l’emporter. KOJAK D’HOEVE possède une belle chance en restant au trot. KASHMIR EV est confié à Jos. EMMA CROWN partira tout en dehors. Pronos : 3-1-4-6-7 2ème course Emirates Breeders Program 4. La ligne du 27/05 est primordiale. CONCHITA D.A. terminait 2ème en devançant STORM TROUPOUR nettement devant KAO KAT MHF, PYTA D.A., SHAPPA D.A. et ZAFEER K.A (dernier). VIHO D.A. est confié à K. Clijmans tandis que FAMOSA KA à S. Vermeersch. Pronos : 5-2-1-3-7 3ème course DEMONA TER BLEKTE et DUSTY DES OLIVIERS trouvent un bel engagement. ELITE LOVE BLUE fait toutes ses courses. EOLE DE MAHEY est confié à Robin Bakker. EL BANDIDO et DEFI DU THEYS feront partie des favoris. EXOTIC peut se racheter. EFFEUILLE MOI PAN doit rester au trot. EXCLUSIVE RENKA nous vient de Hollande. ESMERALDA PAN et ESPERITO DUEM seront de la partie. Pronos : 6-7-4-13-5 4ème course Course double sulky. DANDY DE LA COUR et CASTOR ACTION SL sont D4. JACKMAN se présente sur son meilleur parcours. ALEXIS et ALADIN BLEU sont indissociables. CLOTAIRE BAUBRIE possède un très bon record. ADIGO termine souvent en tête des battus. Pronos : 5-3-6-2-1 5ème course FERGAND, OOI LONG, NILSON et DEVILIN cherchent leur meilleure forme. COLOR CODE vient de battre FORRICHERFORPOORER, FAULKWOOD (joué ce jour là) et RACHAEL’S ROCKET. ZING est parfois chuchoté. STATU QUO préfère sans doute courir sur l’herbe. Pronos : 2-9-8-4-3 6ème course La Coupe des 3 ans. La ‘Hagoort’ : MAYA TURBO avait fait impression. J. Corbanie présente : MYSTERIUS MOM et MELTING POT. Alain Roussel se déplace avec MYSTIC MOM. MYA DU CALVAIRE peut encore se placer. MAMAORA VRIJTHOUT sera associé au redoutable ‘Langeweg’. MISTER VALENTINE n’a pas grand-chose à se reprocher. MINNIE DI BIANCA et CALINA DE LAHAYE voire MARCUS RAPIDE DHM tenteront une petite place. Pronos : 5-2-4-3-10 7ème course La grande classe sur la distance de 2850 mètres (autostart). CYRIEL D’ATOM n’est pas incapable de mieux faire cette fois. Les ‘De Groote’ : BEST BUISSONAY et ULTIMATE DU RIB auront à faire aux ‘Union Stable’ : BEAU GAMIN et TRUMAN DAIRPET. UNERO MONTAVAL n’a plus gagné depuis un long moment. HIGHNESS WORTHY sait finir ses courses. VISAGE PALE est en très bonne forme. Pronos : 5-4-2-3-7 8ème course STEPHILL court sur une distance plus longue aujourd’hui. MESIMA a perdu la forme. HIGH DRAW et SMOKER peuvent encore avoir besoin de courir. SIMMANTOV avait nettement battu MURAKAMI lors de son succès. LARME D’AMOUR était chargée pour ses débuts sur l’hippodrome de Mons. JANUS ROCK pourrait progresser. Pronos : 5-3-6-1-7 9ème course JOY RIDER DE YH est parfois décevant. HEINZ HENO et CASANOVA DE RICO font toutes les arrivées. CALLIXHE DIESCHOOT reste sur un succès. BELLAGIO DE CREPIN est bien engagé. HAMILTON NOA effectue une course de rentrée. Les autres sont des outsiders aux places. Pronos : 1-5-6-2-3