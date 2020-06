11 courses au programme et de très bons trotteurs à l'Hippodrome de Wallonie - Viva Week-end -... Ouverture de la réunion à 14h 11 courses de trot Cheval du jour : 404 GIOVANNI BIANCO Outsider du jour : 1114 MARTY DE CORTA 1ère course La victoire peut se jouer entre LOVELY GIRL EV, MONTANA JP et LADY BUTTERFLY mais attention aux réguliers MY LOVE DES ABLENS, MAESTRO S et EGO DU TOURNIBOIS. LEDZEPPELIN ne manque pas de moyens pour une place tout comme LIKE ALWAYS et LETS GO ROYALE. LOVE YOU BR détient le meilleur record de la course. LIKE ALWAYS et LOTHARINGEN EV ne sont pas hors du coup. Pronos : 5-7-9-6-8 2ème course MISER FEE reste sur deux succès. MILF VRIJTHOUT se place régulièrement. MASSIVE ATTACK a couru deux fois pour deux victoires. MONEYMAN VRIJTHOUT devra aller un peu plus vite cette fois. LOUIS VICTORY FR peut prendre une place. KEEP IT LIKEASTAR est une belle surprise possible. MISS DU CHATAULT est une pendule. MOON BLUE est rapide et régulière. FORTUNA DE JANA possède un bel avenir. FAVIAN D’HARCHIES est sérieux. MOUNAC LOLAS cherche une première victoire. KOOL ALICE n’est pas battue pour les places. Pronos : 4-2-5-12-11 3ème course DECLIC DU GADE peut une nouvelle fois lutter pour les places. JULIETTE D’ERPION sera confiée à M. Moes. GYWIN D’ERPION a déjà 18 victoires à son compteur. FELINO DE BRY vient enfin de gagner. OUT OF HEAVEN a souvent couru bien frais. JOINTNESS SIDNEY cherche sa meilleure forme. ALEANDRO ZS se place souvent. LOVE IT EV est régulier. GIRONDNE monte de catégorie. RAPIDE YODA n’a pas souvent gagné mais semble rencontrer un lot à sa mesure. HYSTOIRE D’ERPION sera un bon outsider aux places. Pronos : 11-1-4-6-3 4ème course Rendement de distance à partir du 10 : DUNBAR (qui aura une tâche difficile à priori), MT KING et BE BOP MARCEAUX ne gagnent pas souvent. GIOVANNI BIANCO possède 21 victoires à son palmarès et sera très difficile à battre. CHORISTE DU TRIO court souvent mieux en France. DEVIL OR ANGEL a sa petite chance pour les places. CŒUR BAROQUE est capable de se révéler. USTANG LUDOIS est abonné aux places. VIKING D’HERMES est drivé par C. De Groote. UNERO MONTAVAL cherche sa meilleure forme tandis que USTINOF DU VIVIER sera peut-être le meilleur adversaire de GIOVANNI BIANCO. CYRIEL D’ATOM et Jos peuvent faire très fort. Pronos : 4-13-17-16-15 5ème course EXOTIC JET trouve un super engagement. ESTEBAN DIESCHOOT est un gagneur. ENTERTAIN YOU représente un trio incontournable. C’EST MAJYC peut se racheter pour une petite place. BOLERO DES HAYES est régulier. FRIDAY est capable de se réveiller. CHARMEUR DES HAYES cherche une victoire. DARIUS DU LOIR est le moins riche et part du deuxième rang derrière l’autostart. Pronos : 2-7-14-4-1 6ème course DREAM MADRIK tentera de se réhabiliter. EMPIRE DU PRIEURE et ENIGME sont réguliers. EXTREME DE GRAUX a de la vitesse. ESPRIT D’ŒILLET peut faire plaisir à son entourage mais portera le numéro 9 derrière la voiture. DYNAMITE DU CARGHOG reste imprévisible. FLEUR DE QUIDRA est souvent disqualifiée mais ne manque pas de moyens. CRACK DES PRES possède un bon record mais pas le même que EACH KING ! Pronos : 14-5-6-10-13 7ème course ANDROMEDO reste capable de prendre un petit accessit. DEFI TU THEYS devrait mieux faire aujourd’hui. FAVORI DE NAY fait partie des plus riches de la course. FANGIO HAUFOR est régulier dans l’ensemble. FIROLINE dépend d’un tandem qui peut obtenir un excellent résultat. FLUPKE PAN reste compliqué. ERBY BRUN sera confié à l’excellent M. Arickx. DIVA DE CABERT sera redoutable et même à battre dans un bon jour. DJANGO DE BACONVAL possède une bonne vitesse de base. Pronos : 12-7-3-10-1 8ème course ELQUIRA D’OCQUE, DIDOU DU BESSON et FAVORI DE TILLLARD possèdent déjà quelques gains. EARL GREY WAY ne cesse de progresser. GIGOGNE a terminé 3ème la dernière fois. ELAN DE VER possède gains, chrono et régularité. EPRIS DE FOOT nous semble capable de gagner dans un bonjour. FLAMME ROYALE part en première ligne et ce sera un avantage pour elle. GENTIMENT manque d’expérience. ECU DE JANEIRO es assez régulier. FORTUNA JIJO est d’une régularité exemplaire. EVEIL DES SENS possède le meilleur record de la course. Pronos : 7-13-4-6-16 9ème course FEO TRAFO possède déjà un joli palmarès. DIVINE GRAUX est confiée à J.V.D. Putte JR. ENDEAVOUR DOPE reste sur un succès. EGON PITT peut mieux faire. FUEGO DU BOULAY est intermittent. FLIRTINI peut enfin accéder à un podium. ETNA REYNALD sera confié à Jos. GEISHA PAN possède des moyens. EROINE DU THENNEY peut enfin gagner sa course. EFFEUILLE MOI PAN sera dans les trois premiers si elle évite l’incartade. Pronos : 3-16-15-11-6 10ème course LACY STAR FARM reste sur une victoire. NANADU VRIJTHOUT semble estimée. MEXY VL possède quelques moyens. MORABITO TRAFO cherche un succès. MADISON EV peut terminer sur le podium. GANESH DU NORD n’a pas un mauvais chrono. MONLOULOU sera redoutable pour les places. LINUS DIJKHOEVE est dans le même cas mais est plus rapide. MICK JAGGER EV sera l’un des grands favoris de la course. Pronos : 4-1-13-6-5 11ème course Dernière course réservée à des chevaux peu argentés pour l’instant. HANS IN THE WOOD dépend du tandem ‘Sap-Roelens ‘. LIMA VIVANT n’a jamais déçu en trois sorties. KADET SLIPPER est capable de surprendre. MUSTANG S a couru 2x pour 2 deuxièmes places. GANESH devra rester sage. MY LOVE HD termine souvent en tête des battus. MISSES BOSS ne cesse de s’améliorer. MARTY DE CORTA reste craintif mais possède des moyens. Pronos : 10-13-14-8-9