Sport : le programme complet des courses et rencontres à suivre en avril sur Vivacité

Retrouvez le programme complet des matches de Pro League, mais aussi la finale de la Coupe de Belgique et les courses cyclistes à suivre en avril sur Viva Sport.

En Pro League, la phase classique du championnat touche à sa fin. Tout reste à faire pour certaines équipes afin de décrocher leur ticket pour les play-off 1 et 2, tandis que Mouscron, Waasland-Beveren et le Cercle de Bruges tenteront le tout pour le tout pour éviter la relégation. Tandis que le FC Bruges est assuré depuis un certain temps de jouer les play-off 1, quelles équipes complèteront le quatuor de tête ? L’Antwerp, Genk et Anderlecht semblent les favoris, mais Ostende ou encore le Beerschot peuvent encore jouer les trouble-fêtes.

Le Standard tentera de se hisser en play-off 2 et doit assurer un 6/6. Mais la saison des Liégeois se jouera essentiellement le 25 avril lors de la finale de la Coupe de Belgique face à des Limbourgeois solidement armés.

En cyclisme, Wout Van Aert prendra finalement le départ de l’Amstel Gold Race suite au report de Paris-Roubaix. En revanche, Mathieu van der Poel, son grand rival, ne participera pas à l’édition 2021 de la course et n’ira donc pas défendre son titre. Leader incontesté du classement UCI, Primoz Roglic fera quant à lui ses débuts sur la course ce 18 avril.