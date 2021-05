Football : le programme complet des rencontres à suivre en mai sur Vivacité

Retrouvez le programme complet des matches de Pro League, PO1 comme PO2, à suivre en mai sur Viva Sport.

La voie du titre est-elle déjà toute tracée pour le Club de Bruges ? Après un partage contre Anderlecht lors de la première journée de ces play-off 1, le leader brugeois compte 39 points. Soit 8 de plus que Genk, son premier poursuivant (31 points). La bataille reste des plus indécises puisque l’Antwerp (30 points) et Anderlecht (30 points) rêvent tout autant de décrocher leur ticket pour l’Europe et ont encore la possibilité de s'en donner les moyens.

En PO2, le Standard (25 points) parviendra-t-il à se remettre de sa catastrophique entrée en la matière soldée par un douloureux 6-2 face à des Ostendais conquérants ? Les Côtiers semblent en tout cas plus que jamais déterminés à maintenir la première place de ce mini-championnat afin de pouvoir, eux aussi, se frotter à d’autres équipes européennes la saison prochaine. Ils devront encore se défaire de Malines (25 points) et la Gantoise (26 points) avant de se dégager un peu d'air et d'envisager les choses sérieuses.

De son côté, Seraing tentera le tout pour le tout face à Waasland-Beveren pour accompagner les champions de l’Union Saint-Gilloise en D1A. Le match aller s’étant conclu sur le score de 1-1.