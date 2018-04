Les spécialistes vélo RTBF vous livrent leurs bons plans pour aller voir Liège-Bastogne-Liège

C'est décidé, ce dimanche 23 avril vous irez voir Liège-Bastogne-Liège! Mais vous ne savez pas encore où! Laurent Bruwier, Rodrigo Beekens et Samuël Grulois qui seront en selle toute la journée pour vous faire vivre la course sur les médias de la RTBF partagent leurs bons plans, leurs meilleurs endroits pour voir passer le peloton de la doyenne des classiques.

Le coup de coeur de Rodrigo Beenkens

Pour Rodrigo, impossible de transiger, the place to be pour encourager les coureurs et suivre la course, c'est le fief de Philippe Gilbert: la Redoute. "La Redoute c'est un gigantesque stade de football à ciel ouvert. Vous ne serez pas déçus."