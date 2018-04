Julien Doré recherche une première partie pour son concert à Mons

Le premier juin prochain, Julien Doré sera en concert à Mons. A l'occasion de ce concert, il recherche une première partie...

Julien Doré est en pleine tournée acoustique et solo intitulée "Vous et moi". Pour chaque concert qu'il donnera lors de cette tournée, l'artiste français organise un casting pour trouver une première partie. Julien Doré souhaite être mettre en avant un talent local durant 15 minutes. Pour participer au casting il suffit d'avoir 18 ans, de jouer d'un instrument et d'avoir vos propres compositions.

Plus d'informations sur le casting ici!

Voici le message de Julien Doré sur son site à propos de ces premières parties: