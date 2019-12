Viva for Life Tour fait étape à Visé : le programme

Du 17 au 23 décembre, Viva for Life installera son cube de verre sur la Grand-Place de Tournai. Mais tout au long de la semaine, l’action solidaire se décline aussi partout ailleurs à Bruxelles et en Wallonie avec le Viva for Life TOUR. Cette tournée itinérante passera dans 5 villes et sera à Visé le vendredi 20 décembre.

Chacune des 5 villes sera mise au défi par Fanny Jandrain. A Visé, Fanny sera accompagnée par Michel Vincent, l’animateur de Vivre ici Liège sur VivaCité. Le challenge de la ville sera de rassembler un maximum de citoyens autour d’un défi musical !

Plusieurs groupes de bandas de la région vont se réunir sur la Place de la Collégiale de Visé. La ville met tous les habitants au défi pour réaliser le plus grand regroupement de bandas et de musiciens. Enfants, adultes, musiciens amateurs ou confirmés, tous les citoyens sont attendus sur la Place pour apporter leur contribution à ce grand défi…

Pour rejoindre cette foule, un accessoire indispensable : le foulard des bandas !

Prix du foulard : 5€ reversés au profit de Viva for Life, qui vient en aide aux enfants en situation de pauvreté.

Avec la présence du Viva for Life TOUR, de nombreuses autres activités animeront le cœur de la ville, dont le parcours de la boule rouge. Fanny Jandrain réserve aussi un accueil particulier pour tous les bénévoles et organisateurs de défis de la région.