Viva for Life Tour fait étape à Courcelles : le programme

Du 17 au 23 décembre, Viva for Life installera son cube de verre sur la Grand-Place de Tournai. Mais tout au long de la semaine, l’action solidaire se décline aussi partout ailleurs à Bruxelles et en Wallonie avec le Viva for Life TOUR. Cette tournée itinérante passera dans 5 villes et sera à Courcelles le dimanche 22 décembre.

Chacune des 5 villes sera mise au défi par Fanny Jandrain. A Courcelles, Fanny sera accompagnée par Philippe Jauniaux, l’animateur de Vivre ici Hainaut et de la Grande Evasion sur VivaCité. Le challenge de la ville sera de rassembler un maximum de citoyens autour d’un défi sportif !

Deux équipes de hockey de la région, le club de hockey sur gazon de la Louvière et le club de hockey sur glace de Courcelles, vont s’affronter sur la patinoire de Courcelles. La ville met tous les habitants de la région au défi pour réaliser le plus grand rassemblement de supporters, habillés en père ou mère Noël ! Enfants, adultes, fans de hockey ou amateurs de bonne ambiance, tous les citoyens sont attendus pour ce match qui s’annonce d’ores et déjà festif… Attention : dress code, rouge !

Prix d’entrée : 5€ reversés au profit de Viva for Life, qui vient en aide aux enfants en situation de pauvreté.

Avec la présence du Viva for Life TOUR, de nombreuses autres activités animeront le cœur de la ville, dont le parcours de la boule rouge. Fanny Jandrain réserve aussi un accueil particulier pour tous les bénévoles et organisateurs de défis de la région.

Rendez-vous Place Franklin Roosevelt le dimanche 22 décembre dès 16h.