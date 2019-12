Viva for Life Tour fait étape à Ciney : le programme

Du 17 au 23 décembre, Viva for Life installera son cube de verre sur la Grand-Place de Tournai. Mais tout au long de la semaine, l’action solidaire se décline aussi partout ailleurs à Bruxelles et en Wallonie avec le Viva for Life TOUR. Cette tournée itinérante passera dans 5 villes et sera à Ciney le jeudi 19 décembre.

Chacune des 5 villes sera mise au défi par Fanny Jandrain. A Ciney, Fanny sera accompagnée par Isabelle Verjans, l’animatrice de Namur Matin sur VivaCité. Le challenge de la ville sera de rassembler un maximum de citoyens autour d’un défi lumineux !

Les habitants sont invités à réaliser un grand rassemblement de lumières autour d’un lâché de lanternes. Les installations lumineuses du parc Saint-Roch seront enrichies par les illuminations apportées par les habitants. Lampions, lanternes, bougies, guirlande, etc. La ville met tous les citoyens au défi pour faire briller le parc de mille feux !

Des lanternes volantes seront vendues à ceux qui souhaitent participer au grand lâché de lanternes qui illuminera le ciel de Ciney.

Prix de vente : 5€ reversés au profit de Viva for Life, qui vient en aide aux enfants en situation de pauvreté.

Avec la présence du Viva for Life TOUR, de nombreuses autres activités animeront le cœur de la ville, dont le parcours de la boule rouge. Fanny Jandrain réserve aussi un accueil particulier pour tous les bénévoles et organisateurs de défis de la région.