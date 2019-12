Viva for Life Tour fait étape à Bertrix : le programme

Du 17 au 23 décembre, Viva for Life installera son cube de verre sur la Grand-Place de Tournai. Mais tout au long de la semaine, l’action solidaire se décline aussi partout ailleurs à Bruxelles et en Wallonie avec le Viva for Life TOUR. Cette tournée itinérante passera dans 5 villes et sera à Bertrix le samedi 21 décembre.

Chacune des 5 villes sera mise au défi par Fanny Jandrain. A Bertrix, Fanny sera accompagnée par Jean-Marc Decerf, animateur de VivaCité. Le challenge de la ville sera de rassembler un maximum de citoyens autour d’un défi ardennais !

Le but de ce défi sera de rassembler un maximum de brameurs pour un concours d’imitation du brame du cerf. Tous les citoyens de la région sont invités à les rejoindre !

Prix de la participation : 5€ reversés au profit de Viva for Life, qui vient en aide aux enfants en situation de pauvreté.

Avec la présence du Viva for Life TOUR, de nombreuses autres activités animeront le cœur de la ville, dont le parcours de la boule rouge. Fanny Jandrain réserve aussi un accueil particulier pour tous les bénévoles et organisateurs de défis de la région.