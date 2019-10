Viva for Life : les grandes nouveautés de la 7e édition

6 ans d’action solidaire, plus de 19 millions d’euros de dons, 473 projets d’associations soutenus, 144 heures d’émotions et de générosité, des centaines de milliers d’auditeurs, de téléspectateurs et d’internautes sensibilisés à la cause… Mais l’urgence reste ! La 7e édition de Viva for Life est lancée. Découvrez ce qui va changer cette année.

Tournai accueille le cube de verre

Après Liège, Charleroi et deux éditions à Nivelles, Viva for Life poursuit sont tour de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour sa 7e édition, l’opération au profit de l’enfance précarisée fait étape à Tournai, la ville aux cinq clochers. Un beau défi pour l’une des plus vieilles cités de Belgique, qui, une semaine avant Noël, accueillera le cube de verre sur sa Grand-Place.

On retrouve à nouveau le trio complice Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver… plus motivés que jamais pour soutenir la mobilisation des Tournaisiens et activer la grande chaîne de solidarité partout en Belgique francophone.

Objectif ? Faire de cette édition une nouvelle réussite et battre le record de dons de 4.929.220 euros établi l’an dernier.

Une nouvelle flopée d’artistes engagés

Du 17 au 23 décembre, l’opération peut compter sur le soutien de nombreux artistes et stars de la chanson. Tout au long de la semaine, la Grand-Place vibrera au son de showcases exclusifs. Parmi les premiers noms confirmés : Loïc Nottet, Clara Luciani, Black M, Jean-Baptiste Guégan (que l'on surnomme la "voix de Johnny"), Ezra Muqoli, Mister Cover et Daddy K. D’autres noms à venir…

Un hymne à l’accent belge !

L’édition 2019 de Viva for Life sera rythmée par le morceau "Wake Up" pour lequel notre DJ national Henri PFR s’est associé à Broken Back. Un thème musical que l’on retrouvera à différentes occasions au cours de l’opération et qui fera également l’objet d’une chorégraphie…

Des enchères en télé

L’année dernière, les enchères de Viva for Life ont rapporté plus de 104.000 euros ! Souvenez-vous, le Double Disque de Platine "Mon Pays c’est l’amour" de Johnny Hallyday avait explosé le record avec 40.000 euros récoltés !

Cette année encore, VivaCité repart pour une émission spéciale où différents objets exclusifs et des expériences inédites seront vendus aux enchères. Le dimanche 15 décembre, Fanny Jandrain et Bruno Tummers mèneront la vente en direct de 10h à 13h sur VivaCité. La nouveauté ? Les enchères seront également retransmises en télé sur La Une et sur Auvio !

Parmi les premiers lots : le disque de platine "La vie de rêve" de Bigflo et Oli, le disque d’or "Sainte-Victoire" de Clara Luciani et le disque d’or "VersuS" de Vitaa et Slimane ! Les fans de foot pourront aussi miser sur une expérience avec Eden Hazard et Ophélie Fontana, et assister à un des prochains matchs du Real Madrid.

5 nouvelles villes se mobilisent

En 2019, Viva for Life se décline une fois de plus partout en Fédération Wallonie-Bruxelles grâce au Viva for Life Tour. Hors de la Grand-Place de Tournai, c’est toute la communauté francophone qui se mobilise avec, chaque jour, une ville à l’honneur !

Avec une grande nouveauté : le défi ville. Cette année, chaque ville sera mise au défi par Fanny Jandrain, accompagnée par une personnalité locale. Le challenge des 5 villes du Viva for Life Tour sera de rassembler un maximum de citoyens ! La ville aura besoin de chaque habitant pour réussir son défi.

Les villes de cette année sont connues : Nivelles, Ciney, Visé, Bertrix et Courcelles.

Une nouvelle campagne poignante

La pauvreté c’est inacceptable. Chez les enfants, c’est insupportable.

Compagnons privilégiés des enfants, les doudous les accompagnent généralement partout. Ce petit confident rassure et il est souvent difficile pour l’enfant de s’en séparer, même le temps d’un court passage en machine. Au doudou, l’enfant raconte tout ! Ses peurs, ses rêves, sa journée. Et aussi les hauts et les bas de la vie quotidienne. C’est sur cette relation de confiance et de confidence entre un enfant et son doudou, que se base la campagne de sensibilisation de Viva for Life cette année.

En plaçant l’enfant au cœur de la campagne, le message traduit le plus justement la réalité quotidienne des enfants vivants dans la pauvreté et la perception qu’ils en ont : la privation alimentaire, le rêve d’un bain chaud, l’envie de pouvoir suivre des cours de danse…

Une campagne marketing 2019 incarnée où l’émotion a toute sa place, dans la continuité de la campagne "boîtes à tartines" de l’édition précédente.

