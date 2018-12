Thuin fait tomber les remparts pour plus de solidarité

Cette année, relevez le défi de la boule rouge avec Fanny Jandrain ! Quelle ville fera le meilleur temps ? Venez relever le défi… Vous pouvez compter sur Fanny pour motiver les habitants des villes qui accueillent la boule rouge !

Aujourd’hui, elle vous emmène sur les hauteurs de Thuin ! Cette ville située dans la province du Hainaut est bâtie sur une colline bordée par deux rivières, la Sambre et la Biesmelle. Elle se partage entre une ville basse et une ville haute ! C’est sur la ville haute que Fanny avait rendez-vous ce matin !

Pour motiver les habitants, notre animatrice est partie demander de l’aide à la jeunesse ! C’est au cœur de cette belle grande ville, non loin de l’impressionnant beffroi de Thuin que nous avons rencontré les enfants de l’école des Carrières. Après un chaleureux accueil de Monsieur le directeur, nous avons pu découvrir la surprise des enfants ! En cœur, ils chantent, pour Viva for Life, la célèbre chanson de Bigflo et Oli "Dommage". On peut compter sur eux pour pousser la grosse boule rouge.

Mais avant ça, Madame Fanny leur a préparé un petit échauffement ! Une chose est sûre, un entraînement avec Fanny, ça ne rigole pas ! Pas un enfant n’a baissé les bras et tous ont redoublé d’efforts pour la cause tout ça dans la bonne humeur. Après l’effort, le réconfort ! Quoi de plus chouette pour un enfant que de sonner aux portes ! Cette belle équipe est partie joyeusement en direction de la place de Thuin pour mobiliser un maximum de personnes. Mission réussie ! La place est remplie de monde et le défi de la boule rouge peut commencer !

Alors qui fera le meilleur score ?