La boule rouge sent le fromage de Herve !

Cette année, relevez le défi de la boule rouge avec Fanny Jandrain ! Quelle ville fera le meilleur temps ? Venez relever le défi…

Vous pouvez compter sur Fanny pour motiver les habitants des villes qui accueillent la boule rouge !

Ce matin, sous une bonne grosse veste, munie de gants et de grosses bottes fourrées, Fanny est partie à la rencontre des habitants de Herve.

Un seul objectif : motiver tout le village à venir relever le défi ! Au détour d'une rue pavée, elle rencontre Martin Charlier alias Kiki l’innocent. Une aubaine puisque l'humoriste du Grand Cactus connait tout le monde dans la région ! C’est sans aucune hésitation que Fanny et Martin sont partis rencontrer le voisinage… Si vous pensiez que Martin sonnait avant de rentrer chez ses voisins, vous vous trompez. Dans les rues de Herve, on apprend l’art de la convivialité et de la bonne franquette. Et c’est ainsi que cette fine équipe continue son parcours.

Lors de ce périple, ils ont pu découvrir le monument incontournable de Herve, Les six Fontaines. Autrefois utilisées pour laver le linge, le monument fut également un lieu de réunion pour les enfants du village. Martin Charlier nous y raconte ses meilleurs souvenirs et nous conte la légende des Six Fontaines. Cette dernière raconte que durant la nuit de Noël, l’eau deviendrait du vin et que celui qui se risquerait à vérifier cette légende mourrait sur-le-champ.

Au même moment, nos deux comparses ont également rencontré un enfant du village, les bras chargés de gourmandise. Ambassadeur du chocolat belge et pionniers des macarons, Monsieur Darcis fait aujourd’hui partie des personnalités importantes de la ville. Ce passionné nous partage son amour pour Herve et pour ses produits. Du chocolat pour motiver un maximum de personnes à nous rejoindre, en voilà une bonne idée…

Il est 16h, grâce aux efforts de Fanny et une superbe mobilisation. Un maximum de personnes s’est réuni sur la place de Herve, le parcours de la boule rouge peut ouvrir ses portes, pour participer c'est 5 € qui seront reversés à la cause.

Ne manquez pas les aventures de la boule rouge de VivaForLife toute la semaine ! Rendez-vous demain à Thuin.