Il y a eu du sport à Courcelles avec Fanny!

Mascotte et supporters

Pour la dernière étape du Viva For Life Tour, direction le Hainaut. La ville de Courcelles a dû organiser un match de hockey sur glace ! Mais pour qu’un match se passe bien il nous fallait des supporters. Telle était la mission de Fanny en ce jour.

Et quand on est à Charleroi, quoi de mieux que le Sporting de Charleroi pour trouver des supporters ? Il parait que les sportifs attirent les sportifs. C’est ce que nous avons vérifié avec Dorian Dessoleil, notre star du Sporting de Charleroi.

Quand on est grand et fort ce n’est pas très compliqué de trouver des supporters. Mais vous le savez, Fanny n’est pas du genre à se laisser faire. Ils sont tous les deux partis à la pêche aux supporters dans Courcelles. Qui en ramènera le plus ? Mais ce n’était pas le seul problème à résoudre ! Que serait un match sans mascotte ? A la recherche du plus grand nounours possible, ce que Fanny trouvé dans le magasin de jouets de la région ne manquera pas de vous étonner…

Suivez toutes leurs aventures dans la vidéo ci-dessus.