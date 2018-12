Fanny et ses deux (trois) ânes parcourent les rues de Marche-en-Famenne

Cette année, relevez le défi de la boule rouge avec Fanny Jandrain ! Quelle ville fera le meilleur temps ? Venez relever le défi… Vous pouvez compter sur Fanny pour motiver les habitants des villes qui accueillent la boule rouge !

Aujourd’hui notre joyeuse animatrice avait rendez-vous entre les vallées de la Lesse et de l’Ourthe, à Marche-en-Famenne. Cela fait désormais trois jours que Fanny sillonne les villes belges pour motiver les troupes à rejoindre la cause de Viva For Life.

Après avoir regroupé les enfants de Thuin, après avoir fait du porte à porte en proposant du chocolat à Herve,... il lui fallait un nouveau plan ! Mais comme vous le savez, Fanny n’est jamais à court d’idée ! Elle a donc donné rendez-vous à la famille Dantinne ! Cette formidable famille propose des randonnées avec des ânes au pays de Famenne-Ardenne.

Vous voyez où elle veut en venir ? C’est donc accompagnée de ses deux ânes, Janot et Myrtille (et d’un père Noël) qu’elle a parcouru la ville à la recherche de challengers capables de relever le défi de la boule. C’est en se baladant dans cette charmante petite ville du Luxembourg qu’elle a retrouvé Maximilien Dienst ! Dans la région, Max connaît tout le monde !

Nous voilà donc partis à la rencontre de Pierre Maréchal ! Nous le retrouvons devant la tour de la Juniesse. Cette tour est le dernier témoin des fortifications marchoises. Ce compétiteur a eu l’idée de transformer cette tour en un Escape Game. Dès le mois de février, les visiteurs se retrouveront enfermés à l’intérieur du bâtiment dans le cadre d’un jeu de rôle dont la trame les plongera dans l’histoire de Marche. Maximilien avait raison ! Ce jeune Pierre Maréchal viendra relever le défi de la boule !

Mais ce n’est pas tout, la fine équipe est également partie chercher les habitants dans les commerces de la ville. Si vous voulez voir Fanny dans un centre commercial accompagnée d’ânes et de Maximilien, vous êtes au bon endroit ! On dirait que les ânes ont eu du succès. À moins que ça ne soit Maximilien Dienst ?!? Il est 16h la Place aux Foires de Marche-en-Famenne est remplie de monde ! C’est encore une mission réussie pour Fanny !

Ne manquez pas les aventures de la boule rouge de VivaForLife toute la semaine ! Rendez-vous demain à Gembloux.