Compétition de brameurs folklorique à Bertrix

Pendant que Sara, Ophélie et Adrien relèvent le défi du cube de verre, Fanny Jandrain part en tournée . Accompagnée de sa grosse boule rouge elle vous donne rendez-vous à Nivelles, Ciney, Visé, Bertrix et Courcelles.

Fanny Jandrain et sa boule rouge continuent de sillonner la Wallonie. Quatrième étape de ce voyage : Bertrix pour réunir ses habitants autour d’un défi ardennais aux couleurs locales…

Défi folklorique à Bertrix

Ce samedi 21 décembre, c’est à Bertrix que le Viva for Life Tour vous emmène ! Le défi de cette petite mais charmante ville de l’Ardenne Belge était de rassembler le plus de personnes pour faire le brame du cerf !

Amoureux de la nature si vous n’avez pas encore entendu le brame, c’est une chose à découvrir au moins une fois dans sa vie. Il s’agit du cri que pousse un cerf au moment de la saison des amours ! Le but du bramement est de signaler sa présence et d’impressionner les autres mâles afin de séduire les femelles et de les féconder.

S’il y a bien un spécialiste à Bertrix, c’est notre monsieur météo Denis Collard. C’est d’ailleurs à bord de sa calèche de compétition qu’il nous a rejoints. Les amis chasseurs de Denis Collard nous le confirment : si nous voulons des cerfs, il nous faut des biches. Fanny s’est donc embarquée dans la calèche direction la forêt. Mais où se cachent nos amis les brameurs ?

Mais ce n’est pas tout ! Pour Fanny, il ne suffit pas d’être brameur, il faut surtout être un expert brameur. Pour cela, un petit casting s’impose… Bienvenue à "The Voice of the cerf" ! Défi réussi ? Découvrez-le dans la séquence ci-dessous.

Dernier rendez-vous le 22 décembre à Courcelles.