Alliel, l’interprète du titre "Encore" : "Etant papa de 5 enfants, pour moi c’est juste inacceptable"

Alliel s’est fait connaître sur l’émission The Voice France dans l’équipe de Zazie. Depuis, il a sorti son premier single “Encore” diffusé sur nos ondes. Cet artiste soutien notre cause : “ça me fait tellement plaisir de pouvoir soutenir Viva for Life. Je me suis connectée depuis un petit moment et j’ai suivi ce que vous faisiez sur Instagram. Il faut plus de gens comme vous et d’associations comme ça, c’est une évidence”.